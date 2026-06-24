Declaraciones del empresario Carlos Slim sobre el sistema de pensiones en México volvieron a instalar un debate que atraviesa a gran parte de América Latina: cómo garantizar el bienestar de una población cada vez más envejecida sin comprometer las finanzas públicas.

El magnate cuestionó la dependencia de los programas de asistencia social y sostuvo que el camino para reducir la pobreza no pasa por ampliar los subsidios, sino por generar más empleo, inversión y crecimiento económico.

Sus palabras generaron controversia porque fueron interpretadas como una crítica a programas emblemáticos como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y los esquemas de jubilación administrados por el IMSS y el ISSSTE.

Sin embargo, Carlos Slim asegura que su planteo busca abrir una discusión sobre la sostenibilidad de estos sistemas y sobre el papel que pueden seguir desempeñando los adultos mayores dentro de la economía.

¿Qué dijo Carlos Slim sobre las pensiones del Bienestar y del IMSS?

Carlos Slim manifestó en diversas ocasiones que los programas de transferencias monetarias no resuelven por sí solos los problemas estructurales de pobreza y desigualdad que enfrenta México. Desde su perspectiva, el país registró un crecimiento económico insuficiente durante las últimas décadas, lo que dificulta sostener un modelo basado en un aumento constante del gasto social.

El empresario considera que las pensiones financiadas por el Estado, incluyendo las otorgadas a través del IMSS, el ISSSTE y la Pensión para el Bienestar, representan un apoyo importante para millones de personas, pero advierte que no deben convertirse en la única herramienta de política pública para mejorar la calidad de vida de la población.

Para él, el desafío central consiste en generar condiciones que permitan a más personas acceder a empleos productivos y bien remunerados. En ese sentido, sostiene que una economía con mayor crecimiento y más oportunidades laborales tendría un impacto más profundo y duradero sobre la pobreza que la simple expansión de los subsidios.

Carlos Slim quiere que los jubilados sigan trabajando: qué dijo sobre las pensiones del Bienestar, IMSS e ISSSTE Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Por qué Carlos Slim propone que los jubilados continúen trabajando

Uno de los aspectos más debatidos de su planteo es la idea de que los adultos mayores puedan permanecer activos dentro del mercado laboral. Según Carlos Slim, el aumento de la esperanza de vida y las mejores condiciones de salud de muchas personas permiten que una parte importante de la población continúe trabajando después de alcanzar la edad de jubilación.

El empresario argumenta que la experiencia acumulada por los trabajadores mayores representa un activo valioso para la economía y que debería aprovecharse mediante esquemas flexibles que permitan seguir participando en actividades productivas sin afectar su calidad de vida.

Bajo esta visión, la jubilación no debería entenderse necesariamente como el final de la vida laboral, sino como una etapa en la que quienes lo deseen puedan continuar aportando conocimientos, capacidades y experiencia.

El plan de Carlos Slim para combatir la pobreza sin depender de subsidios

La propuesta del dueño de Grupo Carso se basa en r edirigir esfuerzos hacia políticas que impulsen la inversión, la productividad y la generación de riqueza .

En lugar de concentrar gran parte de los recursos públicos en programas asistenciales, considera que el Estado debería priorizar proyectos capaces de crear empleo formal y estimular el crecimiento económico.

También destacó la importancia de fortalecer la seguridad pública, la estabilidad institucional y los valores familiares como elementos indispensables para el desarrollo. A su juicio, una sociedad con mayores niveles de seguridad y oportunidades económicas puede construir bienestar de manera más sostenible que una basada exclusivamente en transferencias monetarias.

Aunque sus declaraciones generaron críticas y opiniones divididas, el empresario insiste en que el debate sobre el futuro de las pensiones es inevitable.

Con una población que envejece rápidamente y una creciente demanda de recursos para financiar la seguridad social, considera necesario discutir nuevas alternativas que permitan garantizar el bienestar de las próximas generaciones sin comprometer la estabilidad económica del país.