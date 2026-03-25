El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT). El objetivo es eliminar el “buró laboral”, una base de datos informal en la que algunas empresas “fichaban” a trabajadores y les cerraban las puertas del empleo sin que ellos lo supieran. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación final. En caso de ser aprobada, el proceso de contratación se basará únicamente en capacidades, experiencias y méritos del candidato. El buró laboral era una práctica que operaba en el margen de la ley: empresas recopilaban y compartían entre sí información sobre trabajadores sin ningún tipo de regulación ni consentimiento. Los datos que circulaban en esas listas negra incluían: El mecanismo funcionaba de manera simular que el Buró de Crédito, pero aplicado a lo laboral. El problema: quien aparecía en esa lista no tenía forma de saberlo ni de defenderse. Podía ser descartado de decenas de empleos sin ninguna explicación, simplemente porque algún empleador anterior había ingresado su nombre. Con la reforma aprobada en el Senado, el panorama laboral en México da un giro de 180 grados. Estos son los cambios concretos que establece la modificación a la Ley Federal del Trabajo: Si bien la reforma aún debe pasar por la Cámara de Diputados antes de entrar en vigor, el uso del buró laboral ya es considerado una práctica ilegal que viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Si una empresa compartió tus datos personales, puedes presentar una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece asesoría y defensa jurídica gratuita para trabajadores afectados por prácticas discriminatorias.