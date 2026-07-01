El pasaporte mexicano es un documento oficial de viaje que también acredita la nacionalidad y la identidad de su titular. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) establece diferentes vigencias según la edad de la persona y permite realizar trámites de renovación conforme a los requisitos establecidos para cada caso.

Para salir de México, el Instituto Nacional de Migración (INM) establece que los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte válido y vigente en los puntos destinados al tránsito internacional.

Por ese motivo, una persona cuyo pasaporte esté vencido puede tener inconvenientes para realizar un viaje internacional desde México y debe renovar el documento antes de viajar.

¿Qué se necesita para renovar el pasaporte mexicano?

La renovación para personas mayores de edad requiere, entre otros elementos, presentar el pasaporte que se desea renovar, realizar el pago correspondiente y cumplir con los requisitos de identificación, nacionalidad o CURP que correspondan al caso. La SRE puede solicitar documentación adicional cuando exista alguna modificación en los datos personales o alguna circunstancia particular.

El trámite requiere acudir personalmente a la cita correspondiente. Las citas para realizar el trámite en México pueden gestionarse a través de los canales oficiales de la SRE, incluido su portal de citas.

No es necesario esperar a que el documento caduque para planificar un viaje. La SRE recomienda verificar con anticipación la vigencia del pasaporte y las condiciones de entrada exigidas por el país de destino.

Entre sus recomendaciones generales se encuentra contar con al menos seis meses de vigencia, aunque el período exigido depende de las reglas del país al que se viaje.

¿Qué ocurre si el pasaporte mexicano ya venció?

Un pasaporte vencido no cumple con el requisito de documento válido y vigente que el INM establece para la salida de mexicanos de México. Por lo tanto, antes de realizar un viaje internacional desde el país, el titular debe gestionar la renovación correspondiente.

Las condiciones para renovar pueden variar según el documento que se presente y la antigüedad de su expedición.

Pasaporte mexicano: qué ocurre si está vencido y qué se necesita para renovarlo.

Por ello, tener un pasaporte vencido puede impedir la salida del territorio nacional al no contar con el documento de viaje vigente requerido por las autoridades migratorias. La situación concreta también puede depender de los requisitos del país de destino y de la documentación aceptada para el viaje.

Paso a paso para renovar el pasaporte mexicano

Solicitar una cita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ya sea para realizar el trámite en una oficina de pasaportes en México o, si la persona reside en el extranjero, en la representación consular correspondiente. Reunir la documentación requerida según el caso y realizar el pago de los derechos correspondientes. Acudir personalmente a la cita, ya que el trámite requiere la presencia del solicitante. Presentar el pasaporte que se busca renovar y la documentación adicional que corresponda. Realizar el proceso de toma de datos biométricos y completar el trámite ante la autoridad.

Requisitos para renovar el pasaporte mexicano

Para una persona mayor de edad, la documentación puede incluir: