Este sábado, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este sábado

Aquí tienes tres opciones de parafraseo:

- No te permitas la flojera para afrontar una labor que sabes indispensable para que en casa todo marche mejor o para elevar tu calidad de vida y la de quienes te rodean. Empréndela ya, sin darle más vueltas ni distraerte y verás que la terminas en un abrir y cerrar de ojos.

- No pospongas esa tarea que sabes que hace falta para que el hogar funcione mejor o para mejorar tu bienestar y el de los tuyos. Empieza de una vez y deja de lado lo demás; verás que la terminas enseguida.

- No caigas en la pereza ante una tarea que reconoces necesaria para optimizar el funcionamiento de la casa o aumentar tu calidad de vida y la de los cercanos. Manos a la obra sin más vueltas y olvida lo accesorio: la acabarás antes de lo que imaginas.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra disfrutará hoy de buena fortuna en el amor, con diálogos sinceros que fortalecerán los lazos; la mayor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este sábado?

La suerte en el trabajo para Libra radica en no dejarse llevar por la pereza y realizar esas tareas necesarias que mejorarán su hogar y calidad de vida. Actúa de inmediato y sin distracciones y verás cómo cada labor se completa rápidamente.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra cuida su salud con equilibrio: duerme bien, hidrátate, come variado y elige ejercicio suave como yoga o caminatas; respira y toma pausas para reducir el estrés.

Consejos de hoy para Libra

- No te permitas la flojera, empieza ya con esa labor indispensable para mejorar tu hogar y tu calidad de vida.

- No pospongas la tarea que hace falta para que todo funcione mejor, empieza de una vez y verás que la terminas rápido.

- No caigas en la pereza, realiza esa tarea necesaria para optimizar tu hogar y la vida de quienes te rodean, manos a la obra.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.