Este domingo, 12 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Juan Gualberto, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Juan Gualberto fue un abad y el hecho más destacado de su vida fue perdonar al asesino de su hermano

Santoral del día | San Juan Gualberto (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Juan Gualberto?

San Juan Gualberto fue un abad vinculado al monasterio de Passignano, en la Toscana.

Tras perdonar, por amor de Cristo, al asesino de un hermano suyo, decidió vestir el hábito monástico.

Más tarde, deseando una vida de mayor austeridad, puso los cimientos de una nueva familia monástica en Valumbrosa.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

adoración por Dios

Santoral del día | San Juan Gualberto (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 12 de julio de 2026

El 12 de julio de 2026, se celebran diversos santos en el calendario litúrgico. Entre ellos, destaca San Pastor de Compluto, conocido por su labor en la evangelización durante el siglo IV, quien es venerado especialmente en la región de Complutense. También se conmemora a San Hilarión y San Proclo, ambos de Ancira y de origen en el siglo II, quienes contribuyeron significativamente en la difusión de la fe cristiana.Además, el día rinde homenaje a figure importantes como San Pedro Khanh, un mártir del siglo XIX y San Félix de Milán, cuyo legado ha perdurado a lo largo de los siglos. San Nabor de Milán, contemporáneo de San Félix, también será recordado el mismo día, así como el Beato Matías Araki y sus siete compañeros del siglo XVII, quienes hicieron aportes destacados a la historia de la iglesia.Las festividades incluyen también a San León I abad del siglo XI y a Santa Inés Lê Thi Thành, mártir del siglo XIX. Por último, la conmemoración de San Fortunato de Aquileia, San Vivenciolo de Lyon y otros santos que representan siglos de dedicación y fe, brindará a los fieles una oportunidad para reflexionar y rendir tributo a estas figuras religiosas.

La oración para San Juan Gualberto:

Glorioso San Juan Gualberto, ejemplo de perdón y de humildad, tú que venciste el odio con la caridad y seguiste a Cristo en la vida monástica, intercede por mí ante el Señor: alcánzame un corazón misericordioso, la gracia de perdonar de verdad a quienes me han ofendido y la fortaleza para obrar siempre el bien. Enséñame a custodiar la creación y a vivir en la paz del Evangelio. Amén.