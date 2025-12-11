La Embajada de los Estados Unidos de América con sede en Ciudad de México (CDMX), se pronunció recientemente a través de sus canales oficiales de comunicación respecto a un tema que agobia a los inmigrantes ilegales del país.

Ante una versión que ha circulado sobre una posible legalización de los extranjeros que residen en el territorio estadounidense sin papeles ni documentos autorizados, el organismo diplomático difundió cuál es la postura con la que se regirá la administración de Donald Trump.

¿Legalizarán antes de Navidad a los inmigrantes ilegales?

La Embajada de los Estados Unidos de América dio a conocer a través de su sitio web oficial y sus redes sociales su postura respecto a uno de los rumores que ha ido creciendo en el último tiempo.

¿Estados Unidos legalizará antes de Navidad a los inmigrantes ilegales que residan en el país? (Foto: Archivo).

Se trata de una supuesta legalización a los extranjeros que viven en el territorio de manera ilegal, es decir, sin autorización migratoria, que se haría efectiva antes de las fiestas decembrinas. Entre los beneficios que se les otorgaría, se encuentran permisos de trabajo, residencia y otras ventajas como si se tratase de un “milagro navideño”.

Al respecto, desde el organismo diplomático negaron que exista un anuncio oficial, ley o proceso migratorio que permita una legalización masiva antes de Navidad, y advirtieron que se trata de una noticia falsa.

Un video en redes sociales anuncia que en EE.UU. se legalizará de forma masiva a los inmigrantes en situación irregular antes de Navidad, otorgando permisos de trabajo, residencia y otros beneficios como si fuera un “milagro navideño”. La realidad es que no existe ningún anuncio… pic.twitter.com/Wnif3D6MCj — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 6, 2025

Peor que la deportación masiva: cuál es el castigo que aplicará EE.UU. a inmigrantes ilegales

Los habitantes del exterior que residan de manera ilegal en Estados Unidos, -es decir, sin los documentos pertinentes- y sean descubiertos por las autoridades migratorias, serán acreedores de distintos tipos de sanciones.

Particularmente para quienes ya hayan sido deportados y busquen reingresar al país incumpliendo con las leyes vigentes podrían sufrir una pena de hasta 2 años de cárcel.

En este aspecto, quienes se encuentren residiendo como inmigrantes sin documentos en los Estados Unidos y quieran obtener el beneficio de volver al país en futuro cercano, tendrán la posibilidad de acceder a un beneficio exclusivo con una de las apps más recomendadas de los últimos tiempos: CBP Home.