El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, inició en Sonora un nuevo modelo de atención médica que reduce traslados y acerca a los pacientes con médicos especialistas mediante Telemedicina en unidades del norte del estado.

El primer servicio se activó en la UMF No. 55 de Cananea, donde el pasado 3 de diciembre se atendió al primer paciente del IMSS con apoyo remoto, como parte de una estrategia para “acortar distancias y trabajar por el bienestar de la derechohabiencia”.

El IMSS le dice adiós a las consultas médicas presenciales: desde ahora estos pacientes serán atendidos por Telemedicina. IMSS

Atención médica sin salir de tu ciudad

El doctor Carlos Boroel Cervantes explicó que “mediante el uso de equipo moderno se otorgará atención de especialidad médica a distancia”, lo que evita que los pacientes viajen hasta la capital del estado para recibir consulta.

Destacó que esta modalidad “contribuirá a mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes”, ya que los diagnósticos se realizan en tiempo real con apoyo tecnológico y valoración clínica adecuada.

Tecnología y especialidades al servicio del paciente

El especialista señaló que el equipo “tiene la capacidad de ofrecer imágenes y sonidos de alta resolución”, lo que facilita la consulta médica a través de videocámara y una evaluación precisa de cada caso.

El IMSS puso en marcha la Telemedicina en el norte de Sonora para atender a derechohabientes con médicos especialistas, sin traslados y con tecnología de alta resolución. IMSS

La Telemedicina operará en hospitales de Caborca, Agua Prieta, Puerto Peñasco y Nacozari, con apoyo de especialistas de Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales.

Boroel Cervantes añadió que el servicio brindará interconsultas en áreas como Cardiología, Infectología, Pediatría, Neurología, Ginecología y Cirugía, entre otras, con estudios clínicos realizados en la unidad de adscripción del paciente.