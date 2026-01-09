En esta noticia

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó oficialmente que durante 2026 realizará videollamadas a determinados contribuyentes como parte de su nueva estrategia de digitalización y simplificación de trámites.

Esta medida forma parte de la iniciativa “Oficina Virtual” que busca reducir la tramitología presencial y agilizar los procesos administrativos.

El SAT reemplazará varios trámites presenciales por videollamadas y reforzará auditorías a contribuyentes con prácticas fiscales de alto riesgo durante 2026. Fuente: archivo.
El SAT reemplazará varios trámites presenciales por videollamadas y reforzará auditorías a contribuyentes con prácticas fiscales de alto riesgo durante 2026. Fuente: archivo.

¿Qué trámites requerirán videollamadas obligatorias del SAT?

Las videollamadas se implementarán para diversos trámites que anteriormente requerían acudir físicamente a las oficinas del SAT. Los contribuyentes deberán atender estas llamadas para completar procesos como:

  • Inscripción al RFC de personas físicas con ingresos por salario, mexicanos residentes en el extranjero o personas sin obligaciones fiscales
  • Cambio de domicilio fiscal del contribuyente

Te puede interesar

Más grande que el Titanic: el “monstruo” de los mares que surcará en agosto y tendrá capacidad para una ciudad entera

Te puede interesar

El INAPAM ya no funcionará igual: confirman nuevos descuentos y publican la lista completa
  • Corrección o incorporación del CURP en el registro tributario
  • Entrega de constancias fiscales oficiales
  • Asistencia con contraseña del portal del SAT
  • Orientación para renovación de e.firma tanto para personas físicas como morales

¿Quiénes serán auditados prioritariamente en 2026?

Además de las videollamadas para trámites regulares, el SAT intensificará sus auditorías enfocándose en contribuyentes con conductas fiscales irregulares. Según el comunicado de “mejores prácticas de transparencia” publicado el 5 de enero, serán auditados principalmente quienes:

  • Celebren operaciones con factureras o empresas “fantasma”
  • Presenten pérdidas fiscales recurrentes e injustificadas
  • Simulen o abusen de deducciones fiscales indebidas
Es oficial.La Suprema Corte lo confirmó: queda prohibido cobrar la pensión de esta manera y habrá suspensión inmediata
Te sorprenderá.Nikola Tesla predijo el arma más peligrosa de la Tercera Guerra Mundial hace 100 años: no se refería a bombas atómicas
  • Obtengan ingresos que no declaran ante la autoridad
  • Abusen de estímulos fiscales más allá de lo permitido