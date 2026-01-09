El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó oficialmente que durante 2026 realizará videollamadas a determinados contribuyentes como parte de su nueva estrategia de digitalización y simplificación de trámites.

Esta medida forma parte de la iniciativa “Oficina Virtual” que busca reducir la tramitología presencial y agilizar los procesos administrativos.

El SAT reemplazará varios trámites presenciales por videollamadas y reforzará auditorías a contribuyentes con prácticas fiscales de alto riesgo durante 2026. Fuente: archivo.

¿Qué trámites requerirán videollamadas obligatorias del SAT?

Las videollamadas se implementarán para diversos trámites que anteriormente requerían acudir físicamente a las oficinas del SAT. Los contribuyentes deberán atender estas llamadas para completar procesos como:

Inscripción al RFC de personas físicas con ingresos por salario, mexicanos residentes en el extranjero o personas sin obligaciones fiscales

Cambio de domicilio fiscal del contribuyente

Corrección o incorporación del CURP en el registro tributario

Entrega de constancias fiscales oficiales

Asistencia con contraseña del portal del SAT

Orientación para renovación de e.firma tanto para personas físicas como morales

Conoce los trámites y servicios disponibles en Oficina Virtual y recibe orientación en línea a través de una videollamada.



Registra tu cita en https://t.co/HtlAkjbaYL pic.twitter.com/4ZJJpIWnxx — SATMX (@SATMX) January 6, 2026

¿Quiénes serán auditados prioritariamente en 2026?

Además de las videollamadas para trámites regulares, el SAT intensificará sus auditorías enfocándose en contribuyentes con conductas fiscales irregulares. Según el comunicado de “mejores prácticas de transparencia” publicado el 5 de enero, serán auditados principalmente quienes:

Celebren operaciones con factureras o empresas “fantasma”

Presenten pérdidas fiscales recurrentes e injustificadas

Simulen o abusen de deducciones fiscales indebidas