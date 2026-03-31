El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá este 1 de abril su segundo periodo de vinculaciones de 2026, así lo confirmó el Gobierno de Claudia Sheinbaum por medio de un comunicado en los Programas para el Bienestar, de esta forma, la iniciativa permitirá que miles de jóvenes previamente registrados puedan postularse a centros de trabajo en todo el país. Esta iniciativa del Gobierno de México está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, quienes podrán capacitarse durante un año en empresas, talleres, negocios o instituciones públicas mientras reciben apoyo económico. Durante los 12 meses que dura la capacitación, las y los beneficiarios reciben un pago mensual de 9 mil 582 pesos, además de cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluye atención por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. El programa busca no solo brindar ingresos temporales, sino también generar experiencia laboral y habilidades prácticas que faciliten la incorporación de los jóvenes al mercado laboral formal una vez finalizado el periodo de formación. Para participar, los aspirantes deberán ingresar a su cuenta en la plataforma oficial, revisar las vacantes disponibles y postularse al centro de trabajo que mejor se adapte a sus intereses, dando así el primer paso hacia su formación profesional.