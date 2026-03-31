La Semana Santa 2026 ya comenzó el Domingo de Ramos el pasado 29 de marzo, marcando el cierre de la Cuaresma y el inicio de la Pascua. Se trata de una de las fechas más importantes para la tradición católica y uno de los periodos vacacionales más esperados en México. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional para estudiantes de educación básica comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el viernes 10 de abril. En total, los alumnos contarán con 17 días de descanso consecutivos, considerando fines de semana, y regresarán a clases el lunes 13 de abril, según el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026. Con estas fechas definidas, tanto familias como estudiantes y trabajadores ya pueden planificar con anticipación sus actividades durante uno de los descansos más largos del calendario escolar mexicano. La llamada Semana Mayor inicia con el Domingo de Ramos el 29 de marzo y concluirá el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. Durante estos días se conmemoran los momentos centrales de la vida de Jesús: la Última Cena, su crucifixión y su resurrección, eventos que forman parte esencial de la tradición cristiana. Además de su relevancia espiritual, la Semana Santa representa un periodo clave para el turismo y la economía del país, ya que millones de personas aprovechan estos días para viajar o descansar. La fecha de la Semana Santa varía anualmente debido a su relación con ciclos astronómicos. La Iglesia establece el Domingo de Resurrección como el primer domingo posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. En 2026, el equinoccio ocurrió el 20 de marzo y la primera luna llena posterior está prevista para el 2 de abril, lo que determina que el Domingo de Resurrección se celebre el 5 de abril.