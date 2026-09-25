Las líneas que terminen con este número serán suspendidas desde el 30 de septiembre si no registran su CURP a tiempo.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) extendío el plazo para el registro de celulares con la Clave Única de Registro de Población (CURP) hasta el 31 de diciembre. Con este tiempo extendido, el trámite debe completarse de manera escalonada según el número de terminación de cada línea.

En septiembre, las líneas terminadas en 3 tienen tiempo hasta el 30 de septiembre; mientras que las terminadas en 2 tuvieron tiempo hasta el 15 de mes.

La ampliación del periódo de registro fue una respuesta a las 82 millones de usuarios (equivalente a solo el 43% de los usuarios) que aún no habían realizado el procedimiento hacia el 30 de junio, fecha original ordenada por la CTR.

Por qué el registro de celulares es obligatorio

Asociar cada línea a una CURP es obligatorio para identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica.

El registro de celulares en México es obligatorio para vincular cada línea telefónica a una identidad verificable. Esta medida, implementada por la CRT busca combatir el anonimato en la telefonía celular y restablecer la confianza en el sistema telefónico.

Deben registrarse todas las líneas de recarga o prepago; las líneas de pospago ya están registradas. Las personas físicas pueden registrar hasta 10 líneas de celulares, mientras que las empresas no tienen límite.

Durante el registro, no se piden huella digital, ni iris o algún otro dato biométrico. Únicamente se solicita una prueba de vida para verificar que se trata de una persona real, pero esa información se desecha antes de concluir el proceso de vinculación.

Si no se completa la vinculación de la línea antes que venza el plazo, la compañía celular tiene un lapso de 72 horas para suspender temporalmente el servicio. Shutterstock

Qué pasa si no se registra la línea a tiempo

Si no se completa la vinculación de la línea antes que venza el plazo, la compañía celular tiene un lapso de 72 horas para suspender temporalmente el servicio; sin embargo, al realizar el proceso de vinculación se reactivan todos los servicios.

Durante la suspensión del servicio solo se podrá realizar llamadas de emergencia y de orientación ciudadana como 911, 079 y 089, marcar a la compañía telefónica y recibir la alerta máxima de sismos. La línea no podrá usarse para llamadas, mensajes o datos móviles.

Cómo completar el registro

Entrar al portal de la compañía telefónica: ingresar al sitio web oficial de la compañía telefónica y capturar el número de celular. Tomar una foto de la credencial vigente: fotografiar la identificación oficial por ambos lados (frente y reverso) para que el sistema pueda verificar el documento. Validar la identidad: usar la cámara del celular y seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla para confirmar la identidad de quien realiza el registro. ¡Listo! Al completar los pasos anteriores, se recibirá la confirmación de que el registro fue exitoso.

Calendario de registro, según terminación del número de celular