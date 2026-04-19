Una nueva oportunidad laboral comenzó a circular entre quienes buscan empleo con sueldos competitivos y proyección internacional. Se trata de una vacante que difundió el Gobierno de los Estados Unidos y despertó interés no solo por el salario, sino también por el perfil profesional que exige. El anuncio no pasó desapercibido: está dirigido a mexicanos y forma parte de una convocatoria oficial con un plazo limitado para aplicar. Aunque a primera vista parece una oferta más, los requisitos y condiciones marcan una diferencia importante frente a otras propuestas. Detrás de esta convocatoria hay una institución clave y un puesto vinculado directamente con el manejo de contenido digital. Sin embargo, no todos podrán postularse, ya que se requiere experiencia específica y habilidades técnicas avanzadas. La Embajada de Estados Unidos en México abrió una vacante para el puesto de Asistente de Coordinación de Contenido Estratégico, con un salario anual de 308,334 pesos mexicanos. La convocatoria está disponible del 16 de abril al 3 de mayo de 2026. El puesto implica desarrollar contenido digital y multimedia para fortalecer la comunicación de la misión estadounidense en el país. Para postularse al trabajo en la Embajada de Estados Unidos en México, los candidatos deben cumplir con un perfil técnico y profesional exigente, enfocado en la producción de contenido digital y multimedia. No se trata de un puesto inicial, sino de una posición que requiere trayectoria comprobable. Entre los principales requisitos para aplicar se encuentran: Además, el candidato seleccionado deberá estar disponible para comenzar a trabajar en un plazo aproximado de cuatro semanas tras completar el proceso de selección. Este conjunto de requisitos refleja que el puesto está orientado a perfiles especializados en comunicación digital, con experiencia sólida y capacidad de adaptarse a entornos internacionales.