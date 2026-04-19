Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Inés de Montepulciano que se recuerda cada 20 de abril. Santa Inés de Montepulciano fue una virgen nacida en Montepulciano, Toscana. Desde muy joven, a la edad de nueve años, decidió dedicarse a la vida religiosa y vistió el hábito de las vírgenes, mostrando su compromiso con la fe y la espiritualidad. Su vida estuvo marcada por una profunda devoción y un deseo de servir a Dios desde temprana edad. A los quince años, a pesar de su resistencia, fue elegida superiora de las monjas de Procene. Este nombramiento reflejó la confianza que la comunidad religiosa tenía en su carácter y virtudes. A lo largo de su vida, Inés demostró un liderazgo sabio y compasivo, guiando a las monjas con amor y dedicación. Más tarde, fundó un monasterio que se sometió a la disciplina de santo Domingo, donde continuó su labor espiritual. En este lugar, Santa Inés destacó por su profunda humildad y su compromiso con la vida comunitaria, dejando un legado de fe y servicio que perdura hasta nuestros días. Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a femenino femenino es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 20 de abril de 2026, se conmemoran varios santos y beatos en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra el Beato Mauricio MacKenraghty, quien vivió en el siglo XVI y el Beato Simón de Todi Rinalducci, del siglo XIV. Ambos son recordados por su dedicación y servicio a la fe cristiana.Además, se celebran las festividades de San Marciano de Auxerre, un santo del siglo V y Santa Heliena de Laurino, del siglo VIII. Estos santos han dejado un legado importante en la historia de la Iglesia, siendo ejemplos de vida cristiana y devoción.Por otro lado, también se recuerda a figuras como el Beato Antonio Page del siglo XVI y San Anastasio de Antioquía del siglo VII. La diversidad de santos y beatos que se celebran en esta fecha refleja la rica tradición de la Iglesia y su reconocimiento a aquellos que han vivido su fe de manera ejemplar.