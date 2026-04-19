El sistema migratorio de Estados Unidos vuelve a quedar en el centro del debate tras una serie de modificaciones impulsadas a nivel estatal que impactan directamente en los hijos de inmigrantes detenidos. Lejos de aliviar la situación, especialistas advierten que estos cambios podrían alterar el destino de miles de menores y complicar aún más la reunificación familiar. Las nuevas medidas surgen en un contexto de aumento de detenciones y endurecimiento de políticas migratorias, lo que obligó a varios estados a intervenir para evitar que los niños queden atrapados en el sistema de cuidado temporal. En distintos estados, las autoridades comenzaron a aplicar reformas legales orientadas a impedir que los hijos de padres migrantes detenidos sean derivados automáticamente al sistema de foster care. El objetivo es mantener el vínculo familiar el mayor tiempo posible, incluso en situaciones donde los adultos enfrentan procesos migratorios complejos. Sin embargo, detrás de esta estrategia hay una preocupación central: cuando un menor entra al sistema estatal, las posibilidades de que vuelva con su familia se reducen considerablemente. Expertos legales advierten que la separación no solo es emocionalmente devastadora, sino que también activa procesos judiciales difíciles de revertir, especialmente si los padres no pueden participar por estar detenidos o deportados. Uno de los puntos más críticos de este escenario es que, una vez que los niños ingresan al sistema de protección estatal, se abren procesos legales que pueden terminar en la pérdida de la custodia parental. La imposibilidad de asistir a audiencias o cumplir requisitos judiciales desde un centro de detención deja a muchos padres en una situación de extrema vulnerabilidad. Según especialistas, esto genera un “efecto dominó” que termina consolidando la separación familiar. El problema adquiere una dimensión mayor si se tiene en cuenta que millones de niños en EE.UU. viven con al menos un familiar sin estatus migratorio regular, lo que los expone a este tipo de situaciones.