Luego de décadas de expediciones fallidas, un equipo de investigadores ha logrado localizar restos significativos de una de las siete maravillas del mundo antiguo, la cual permaneció oculta bajo las profundidades marinas durante más de 1,600 años. Este descubrimiento no solo representa un hito histórico, sino que permite descifrar los enigmas de la ingeniería antigua que, hasta hace poco, se consideraban simples mitos o relatos de viajeros de la época. El hallazgo ha puesto en alerta a la comunidad científica global, ya que los restos encontrados conservan una preservación asombrosa pese al paso del tiempo y la erosión del agua. El descubrimiento del legendario Faro de Alejandría, la imponente estructura que alguna vez guio a los navegantes en las costas de Egipto y que fue destruida por una serie de terremotos entre los siglos X y XIV. Los expertos han identificado bloques de granito monumentales y estatuas colosales que formaban parte del complejo arquitectónico original. El equipo de arqueología subacuática utilizó tecnología de escaneo 3D y sonar de alta definición para mapear el lecho marino, revelando que gran parte de la estructura no desapareció, sino que quedó protegida por sedimentos marinos. Este hallazgo permite entender, por primera vez, las dimensiones reales de una torre que se estima superaba los 100 metros de altura, una hazaña impensable para su tiempo. La relevancia de este evento trasciende la simple recuperación de objetos preciosos. Para los historiadores, el Faro de Alejandría era el símbolo máximo del conocimiento y la conexión comercial del mundo antiguo. Al analizar los materiales y la técnica de construcción, los científicos han descubierto que la tecnología de construcción alejandrina era mucho más avanzada de lo que los libros de texto sugerían. Este “renacimiento” de la maravilla perdida marca un antes y un después en la forma en que comprendemos las capacidades de las civilizaciones pasadas y abre la puerta a nuevos hallazgos en las profundidades del Mediterráneo.