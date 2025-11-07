La jefa de Gobierno, Clara Brugada, evalúa la continuidad de la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX). Por el momento, el programa seguirá vigente durante lo que queda del año, tal como lo establece la Ley de Ingresos, aunque su futuro a partir de 2026 aún no está definido.

“Estamos revisando; el secretario de Finanzas me presentará un estudio sobre los efectos de la licencia permanente y con base en eso tomaremos una decisión muy pronto” , señaló Brugada. Se espera novedades en los próximos dos meses.

Conoce los beneficios de este documento y circula en la vía pública sin inconvenientes.

¿Qué valor tiene la licencia de conducir?

La licencia permanente tipo A permite conducir vehículos particulares sin necesidad de renovarla periódicamente, a diferencia de la licencia tradicional, que requiere actualización cada tres años y tiene un costo de 1,099 pesos.

El trámite fue reactivado en 2023, tras más de 15 años suspendido, y desde entonces más de 500,000 personas aprovecharon la posibilidad de obtenerla.

Actualmente, su costo es de 1,500 pesos y puede gestionarse en línea o de manera presencial en los módulos y oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El documento no tiene fecha de vencimiento, siempre que el titular mantenga un historial limpio, sin infracciones graves o sanciones pendientes.

Horarios de atención para obtener la licencia de conducir

Ante la alta demanda, el gobierno capitalino ampliará los horarios de atención en los módulos de licencias hasta diciembre, para que más ciudadanos puedan realizar el trámite antes de que concluya el año.

“Hay mucha gente que espera hasta el último momento para tramitarla, por eso decidimos extender los horarios hasta diciembre” , explicó la jefa de Gobierno.

El macromódulo de La Magdalena Mixhuca atenderá hasta las 17, mientras que otras oficinas y módulos operarán hasta las 09.

📅 Tramita tu #LicenciaPermanente.

Agendar tu cita una vez realizado el pago.💳 🚗

Brugada reiteró su invitación a la ciudadanía a no dejar pasar la oportunidad de obtener la licencia permanente mientras el programa se mantenga activo.

¿La licencia de conducir permanente en 2026?

En los próximos días, la Secretaría de Finanzas presentará un análisis sobre el impacto económico y operativo del programa . Con base en esos resultados, el gobierno decidirá si la licencia permanente continuará disponible en 2026 o si regresará el esquema de renovación trianual.

Hasta entonces, las autoridades recomiendan tramitarla antes de que finalice el año para aprovechar el beneficio mientras sigue vigente.