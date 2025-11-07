Las aerolíneas estadounidenses cambiarán sus itinerarios y cancelarán varios vuelos de forma masiva, tras la orden del Gobierno de reducir operaciones en varios de los aeropuertos más transitados del país. Este hecho es consecuencia del prolongado cierre gubernamental.

Sean Duffy, secretario de Transporte, informó que se implementarán recortes drásticos ante los riesgos de seguridad derivados de la escasez de personal de control aéreo, ya que miles de trabajadores continúan laborando sin recibir salario.

Conoce los detalles de esta medida y evita inconvenientes para trasladarte en avión. Ten en cuenta que esta medida entró en vigor desde este viernes 7 de noviembre.

¿Por qué Estados Unidos canceló los vuelos?

El cierre del Gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, provocó una grave crisis en el sector aéreo, a tal punto que se registraron los siguientes escenarios:

13,000 controladores aéreos y 50,000 inspectores de seguridad trabajan sin paga.

La falta de personal causó decenas de miles de retrasos.

Más de 3.2 millones de pasajeros resultaron afectados.

Según fuentes del sector, los recortes comenzarán este viernes y aumentarán de forma gradual de la siguiente manera:

4% menos vuelos el viernes

5% el sábado

6% el domingo

Hasta 10% la próxima semana si el cierre persiste

¿Cómo afecta el cierre de gobierno a Estados Unidos?

El analista Tom Fitzgerald consideró que la situación en el transporte aéreo podría ser manejable, aunque advirtió que la duración del cierre será el factor clave.

Las acciones de la mayoría de las aerolíneas cayeron antes de la apertura bursátil, con excepción de Frontier Group, que subió 1% gracias a su previsión positiva de ganancias.

Si el cierre se prolonga, los planes de viaje por Acción de Gracias podrían verse seriamente afectados.

El experto David Morrison señaló que, aunque las aerolíneas tienen cierto margen para ajustar precios, un cierre prolongado tendría efectos negativos generalizados.

¿Qué hacer en caso de cancelación de un vuelo?

Conoce las recomendaciones clave para quienes viajen próximamente.

Revisa el vuelo varias veces al día: los cambios pueden ser inmediatos.

Mantente atento a notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto.

Considera alternativas o aeropuertos cercanos.

Si viajas en Acción de Gracias, evalúa cambios voluntarios para evitar imprevistos.