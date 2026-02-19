Durante semanas se habló del último fenómeno astronómico, pero ahora la atención está puesta en otro evento que promete marcar el calendario. Un histórico eclipse llegará el mes que viene y coincidirá con una combinación poco habitual en el cielo. No se trata de otro eclipse solar. Esta vez será un eclipse lunar total, que se dará tras el inicio del Año Nuevo Chino según el calendario tradicional asiático. La combinación de estos elementos genera una alineación simbólica que no pasa desapercibida. Aunque los eclipses lunares ocurren varias veces por década, la coincidencia temporal con el ciclo lunar que rige el Año Nuevo Chino coloca a este evento en el centro de la conversación astronómica y cultural. El fenómeno que se aproxima es un eclipse lunar total, que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante la fase de totalidad, la Luna adquiere un tono rojizo característico. Esta coloración, conocida popularmente como “Luna de sangre”, se produce porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite que los rayos rojos lleguen hasta la superficie lunar. El resultado es un tono cobrizo visible a simple vista. El desarrollo de este evento se dará tras el comienzo del Año Nuevo Chino, lo que añade un elemento simbólico relevante. Esta festividad se rige por el calendario lunisolar tradicional y está directamente vinculada a las fases de la Luna, lo que refuerza el interés global por el evento. Desde el punto de vista astronómico, la alineación involucra a tres cuerpos: Sol, Tierra y Luna. En el eclipse lunar, es la Tierra la que queda en medio, generando la sombra que oscurece completamente al satélite. El eclipse lunar total está previsto para la noche del 2 al 3 de marzo de 2026. El punto máximo ocurrirá a las 11:33 GMT y el fenómeno completo tendrá una duración aproximada de cinco horas y 39 minutos. México tendrá condiciones favorables para observar gran parte del evento, especialmente en regiones del centro y oeste del país, donde la fase de totalidad podrá apreciarse con claridad si el cielo está despejado. A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno es completamente seguro de observar sin protección especial. No se requieren filtros ni gafas certificadas. Recomendaciones para observar el eclipse lunar total: La coincidencia entre el eclipse lunar total, el ciclo de luna nueva y el contexto del Año Nuevo Chino convierte a este evento en uno de los más comentados del periodo. Más allá del simbolismo, será una oportunidad concreta para observar una alineación astronómica precisa entre la Tierra, la Luna y el Sol.