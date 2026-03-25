Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles 25 de marzo, autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta Amarilla en cinco alcaldías ante el pronóstico de temperaturas bajas que oscilarán entre los 4 y 6 grados Celsius. La medida aplica para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. De acuerdo con el radar meteorológico, también se han detectado zonas con lluvias ligeras y chubascos ocasionales, principalmente en Milpa Alta. Sin embargo, el pronóstico indica que estas precipitaciones tenderán a disminuir en el transcurso de las próximas horas, sin representar riesgos mayores hasta el momento. Las autoridades capitalinas señalaron que la Alerta Amarilla responde principalmente al descenso de temperatura durante la madrugada, lo que puede afectar la salud de la población, especialmente en zonas altas. Se recomendó a la ciudadanía tomar precauciones básicas para evitar enfermedades respiratorias y cambios bruscos de temperatura. En paralelo, el sistema de radar detectó actividad de lluvia ligera con algunos chubascos aislados en la zona de Milpa Alta, sin que hasta ahora se reporten afectaciones relevantes. Las autoridades indicaron que estas condiciones son transitorias y que se espera una disminución gradual de las precipitaciones en las próximas horas. El Gobierno de CDMX exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse al 911 o a los canales de Protección Civil.