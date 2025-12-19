Recientemente, salió a la luz que Donald Trump la declararía la guerra a Venezuela, según advirtió Tucker Carlson, uno de los referentes más importantes del MAGA. Ante este escenario, Claudia Sheinbaum intervino con un pedido clave a nivel global.

En detalle, la mandataria mexicana hizo un llamado al diálogo, rechazó cualquier forma de intervención extranjera y demandó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asuma un rol más activo para prevenir hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum intervino en la guerra entre Venezuela y Estados Unidos

Conoce los detalles de su pedido y mantente al tanto de la posible Tercera Guerra Mundial.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la guerra entre Estados Unidos y Venezuela?

En su conferencia de prensa del 17 de diciembre, la mandataria mexicana reiteró que la postura del país se apega a los principios establecidos en la Constitución : no intervención, no injerencia externa, autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos.

“Derivado de la declaración de ayer del presidente Trump y del contexto que se vive en Venezuela, reiteramos que la posición de México es la que marca la Constitución: no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias” , señaló.

Sheinbaum enfatizó que, independientemente de las valoraciones que existan sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la posición del Estado mexicano debe mantenerse firme en el llamado al diálogo y a la paz.

¿Qué se sabe sobre la posible Tercera Guerra Mundial?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que un enfrentamiento militar con Venezuela no está descartado, al señalar que esa alternativa sigue sobre la mesa en medio del aumento de la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En una entrevista telefónica, el mandatario respondió “no lo descarto” cuando se le preguntó por la posibilidad de una guerra y adelantó que continuarán las incautaciones de petroleros relacionados con el país sudamericano.

Medidas de USA contra Venezuela

La administración norteamericana endureció sus medidas contra el régimen venezolano al ordenar un bloqueo de los buques sancionados que ingresan o salen del país. Recientemente, se confiscó un petrolero cerca de las costas venezolanas y se hicieron 28 ataques contra embarcaciones, con un total de más de cien personas fallecidas.

El gobierno estadounidense asegura que estas acciones se dirigen contra supuestos barcos vinculados al narcotráfico y acusa a Venezuela de destinar recursos petroleros al financiamiento del llamado “terrorismo de drogas”.