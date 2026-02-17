Ante versiones sobre un eventual “Plan B” si Estados Unidos decidiera salir del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: “Más que plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá”. La mandataria subrayó que el tratado “va a permanecer” porque es benéfico para los tres países, aunque reconoció que podría tener ajustes en el marco de su revisión. El posicionamiento ocurre en el contexto de la visita esta semana a México de más de 400 empresarios canadienses, varios vinculados al sector minero, en momentos en que el mundo negocia el acceso y manejo de minerales críticos. La agenda incluye una reunión de alto nivel con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para “fortalecer no solo el comercio sino las inversiones”, según dijo la presidenta en su conferencia matutina. Sheinbaum explicó que el encuentro da seguimiento a lo firmado meses atrás con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el marco de las mesas de trabajo bilaterales asociadas a la revisión del T-MEC. “Eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado. Va a haber algunas modificaciones, pero va a permanecer”, insistió. La visita empresarial también se produce tras la tragedia de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, y en medio de la creciente competencia global por asegurar cadenas de suministro estratégicas. Canadá es uno de los principales inversionistas en minería en México, un sector clave en la transición energética y en la geopolítica de los insumos industriales. En paralelo, la presidenta reiteró su rechazo a los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer a quienes exporten hidrocarburos a Cuba. Aclaró que México únicamente ha realizado envíos de ayuda humanitaria que no incluyen petróleo. Más allá de la coyuntura, Sheinbaum delineó una estrategia de diversificación: “No se trata de sustituir lo que se produce en México, sino que las empresas mexicanas que producen y puedan exportar no solo lo exporten a Estados Unidos, sino a otros países del mundo”. En esa lógica, recordó que este año se ratifica el tratado con Europa y destacó la relación creciente con India y Brasil. El mensaje político y económico es doble: blindar el T-MEC como ancla de certidumbre y, al mismo tiempo, ampliar los márgenes de maniobra comercial. No es un plan alterno; es una expansión del mapa. Sobre otros acuerdos comerciales recordó que este año se ratifica el tratado con Europa. “Tenemos mucha relación con la India. Con Brasil”.