El Banco del Bienestar realizará el último depósito de la semana correspondiente a las becas estudiantiles Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La entidad bancaria que se encarga de realizar las transferencias de los Programas del Bienestar mantiene fijado el calendario de pagos, en el que se da a conocer quiénes son los beneficiarios que cobrarán durante el jueves 11 de diciembre.

Aquellos alumnos que busquen saber quiénes verán acreditado su dinero durante el transcurso del día y cuáles son las condiciones que deben reunir para ser parte de esta asistencia, deberán tomar nota de los siguientes detalles.

¿Qué se necesita para ser parte de las becas estudiantiles?

La Secretaría del Bienestar, entidad gubernamental que dirige Ariadna Montiel Reyes, ofrece a los sectores de la población más vulnerables la oportunidad de acceder a un apoyo económico para hacer frente a sus distintos gastos.

¿Quiénes cobran las becas estudiantiles en México durante el jueves 11 de diciembre? (Foto: Archivo).

Los jóvenes que se encuentran en algún tipo de situación de vulnerabilidad y estén en riesgo de deserción escolar, forman parte de los grupos de habitantes a los que la Administración de Claudia Sheinbaum asiste económicamente.

Los miembros del sector estudiantil mexicano que busquen formar parte de estas 3 becas académicas, deberán tomar nota de cuáles son los requisitos necesarios para ser considerados elegibles:

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención ; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

¿Quiénes cobran las becas durante el jueves 11 de diciembre?

La dispersión de recursos de las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, se organiza por orden alfabético teniendo en cuenta la letra inicial del apellido de cada uno de los alumnos registrados.

Esto quiere decir que cada beneficiario tienen asignada una fecha concreta del mes de pago para cobrar sus asistencia. El Banco del Bienestar, en este aspecto, depositará el dinero durante el jueves 11 de diciembre a aquellas personas registradas cuyo primer apellido empiece con la letra M.