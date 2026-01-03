Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 3 de enero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 3 de enero

1969: Nace cerca de Colonia (Alemania) Michael Schumacher, piloto de fórmula 1, que logrará siete campeonatos del mundo. En 2013 sufrirá un grave accidente al golpearse la cabeza mientras esquía junto a su familia en los Alpes franceses que le mantendrá en coma varios años.

(Hace 57 años)

1892: En Bloemfontein (Estado Libre de Orange, actual Sudáfrica), nace John Ronald Reuel Tolkien, que será conocido como J. R. R. Tolkien o JRRT, escritor, poeta, filólogo y profesor universitario británico. Desde pequeño sentirá especial atracción por el lenguaje y la mitología. Será el creador de obras de la literatura fantástica tan populares como "El hobbit", relato que escribirá para leer a sus hijos antes de dormir o la saga de "El Señor de los Anillos", dirigida al público adulto, en realidad una trilogía que contará con "La comunidad del anillo", "Las dos torres" y "El retorno del rey".

(Hace 134 años)

106aC: En el seno de una familia plebeya, nace en Arpinum (actual Arpino, Italia) Marco Tulio Cicerón, orador, político, escritor y filósofo romano. En su juventud se trasladará a Roma donde asistirá a lecciones de famosos oradores y jurisconsultos y al finalizar la guerra civil (82 aC.), comenzará su carrera de abogado que le hará ganar reputación en Roma. En el 74 aC. será elegido miembro del Senado y en el 63 aC. obtendrá la elección de cónsul del Senado. el 74 aC. Su gran obra será "De officiis" (Sobre obligaciones).

(Hace 2132 años)

1705: Fallece en Nápoles, Luca Giordano, pintor barroco italiano de los frescos del Monasterio de El Escorial, que le encargó pintar el rey Carlos II. Fue apodado "Luca Fa Presto", por la velocidad con la que terminaba sus obras.

(Hace 321 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de J. R. R. Tolkien en 1892, ya que su obra ha tenido un impacto duradero en la literatura fantástica, creando universos que han influido en generaciones de lectores y escritores, como "El hobbit" y "El Señor de los Anillos".