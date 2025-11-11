Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 11 de noviembre.

Estas son las efemérides del 11 de noviembre

1926: En Worcester, EE.UU., nace el escritor Noah Gordon, autor de la saga de la familia Cole. (Hace 99 años)

1863: Nace en París (Francia) Paul Victor Jules Signac, pintor neoimpresionista francés que se hará famoso por su técnica puntillista, junto a Georges Seurat. (Hace 162 años)

1821: Nace en Moscú (Rusia) Fiodor Miljailovich Dostoievski, gran figura de la literatura rusa del siglo XIX y de todos los tiempos. Sus obras de gran realismo gozarán de un profundo contenido psicológico. (Hace 204 años)

1748: En Portici, Italia, viene al mundo el que será Rey de España en 1788 bajo el nombre de Carlos IV, al morir su padre Carlos III. No le gustarán los asuntos de gobierno, que delegará en manos de su esposa María Luisa de Parma y del amante de ésta, Manuel Godoy. (Hace 277 años)

Es oficial | Nuevas reglas de jubilación bajo Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro

Descubrieron el quinto estado de la materia: no es el que todos creían y los dueños son Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg

2004: En un hospital de París, Francia, fallece el presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, de 75 años, según se sabrá años más tarde, probablemente envenedado con polonio 210. (Hace 21 años)

1865: En Copenhague (Dinamarca) fallece Sören Kierkegaard, filósofo, teólogo y escritor danés, cuyas posturas profundizan en el subjetivismo moral y la fe cristiana. Los temas principales de su obra giran en torno al miedo existencial. (Hace 160 años)

1831: Nat Turner, esclavo negro y predicador, es ahorcado en Virginia (EE.UU.) por ser el cabecilla de una rebelión contra la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Turner contribuyó durante el juicio a poner de relieve la principal contradicción de un país que se autoproclama tierra de libertad, pero dedica gran parte de su riqueza a esclavizar a su raza. Su cadáver será desollado, decapitado y descuartizado. A raíz de la rebelión, las leyes esclavistas se endurecerán. (Hace 194 años)

Ya es oficial: el Trolebús se ampliará hasta Ixtapaluca y este será su servicio completo en Edomex

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Fiodor Dostoievski en 1821, ya que es considerado una de las grandes figuras de la literatura rusa y universal, cuyas obras han influido profundamente en la psicología y el realismo literario.