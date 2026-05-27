El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este martes, 26 de mayo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 13.38 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 99 km al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 16.9 kilómetros, latitud de 15.403° y una longitud de -94.736°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.
Recomendaciones para la población mexicana
Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, se debe agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Mantenga la calma y refúgiese junto a muros firmes o bajo un mueble resistente hasta que pase.
Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr y revise posibles fugas de gas o daños eléctricos. Siga canales oficiales, tenga a mano botiquín y linterna y comuníquese por mensajes de texto para no saturar las líneas.