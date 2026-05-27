El euro cotiza a 20.15 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 27 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.14%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.17 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió 11.28%, pero en el último año acumula una caída de 6.95%, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia alcista: 6 avances y 4 retrocesos, con inicio fuerte, una breve corrección a mitad del periodo y cierre con impulso.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad de la última semana del Euro, con un 2.84%, es menor que la volatilidad anual del 5.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este repunte se alinea con el dato de 1, que confirma que la tendencia es favorable para la moneda europea.

A pesar de la reciente alza, es importante observar factores económicos que puedan influir en la continuidad de esta tendencia.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.