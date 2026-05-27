El dólar canadiense presenta una cotización de 12.53 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 27 de mayo de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.54 pesos y un mínimo de 12.53 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense retrocedió -0.23% y en el último año acumuló una caída de -7.57%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia bajista: inicio mixto, racha de caídas en la mitad del período y leve repunte en los dos últimos días, con balance final negativo.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 2.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es de 7.56%.

La cotización del Dólar canadiense hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días, ya que el dato de 1 se presenta como positivo. Esto indica que el Dólar canadiense ha ganado valor frente a otras monedas, lo que puede favorecer las exportaciones y atraer inversión extranjera.

En relación a los días anteriores, esta alza sugiere un aumento en la confianza de los mercados en la economía canadiense. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".