Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 19 de diciembre .

Estas son las efemérides del 19 de diciembre

1915: En el patio de una comisaría de París, Francia, donde está su madre detenida por estar borracha y drogada, nace Édith Piaf, una de las cantantes francesas más conocidas del siglo XX. Canciones como "La vie en rose", "Les amants d'un jour" y "Non, je ne regrette rien" le darán fama universal.

(Hace 110 años)

1906: Nace en Dnieprodzerzhinsk (Rusia) Leonid Brezhnev que, durante su mandato como líder soviético desde 1964 a 1982, elaborará una doctrina que afirmará el derecho de intervención soviética en otros países del área socialista y ordenará la invasión de Afganistán en 1979.

(Hace 119 años)

1683: En Versalles, Francia, nace Felipe V, que heredará el trono español al morir Carlos II (de la casa de los Austria) sin descendencia y nombrarlo éste como heredero a su muerte en 1700. Felipe se convertirá en el primer Borbón de la línea dinástica española. Bajo su reinado se iniciará una renovación de la cultura en España, en ciencias, literatura, filosofía, arte, política, religión y economía.

(Hace 342 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1851: Fallece en Londres (Gran Bretaña) William Turner, pintor inglés del Romanticismo de hermosos paisajes con destacada técnica preimpresionista. Junto con su coetáneo, el pintor John Constable, está considerado uno de los máximos representantes del paisajismo.

(Hace 174 años)

1848: En Haworth,Yorkshire (Inglaterra, Reino Unido), fallece por tuberculosis a los 30 años de edad, la escritoria británica Emily Jane Brontë. Su obra más conocida es la novela Cumbres borrascosas (1847), expresión más genuina, profunda y contenida del alma romántica inglesa, considerada un clásico de la literatura victoriana inglesa.

(Hace 177 años)

1741: Muere a causa del escorbuto, en las islas Komandorski, Virtus Jonassen Bering, navegante danés y explorador del ártico al servicio de Rusia. Descubrió el rosario de islas del extremo noreste de Norteamérica conocido como islas Aleutianas.

(Hace 284 años)

Se despiden los billetes | No se podrá hacer compras con los de 500 y 1,000 pesos que posean esta característica

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Édith Piaf en 1915, ya que se convirtió en una de las cantantes más icónicas del siglo XX, dejando un legado musical con canciones que alcanzaron fama universal y que aún resuenan en la cultura popular.