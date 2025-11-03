Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 3 de noviembre.

Estas son las efemérides del 3 de noviembre

1901: Nace en Bruselas, Bélgica, Leopoldo III de Bélgica, que será rey de los belgas desde 1934 hasta 1951, año en que abdicará en su hijo Balduino. En 1940, durante su reinado tendrá que hacer frente a la invasión de Bélgica por parte de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, a la que Leopoldo apenas ofrecerá resistencia. El malestar que esto ocasionará entre sus subditos será la principal causa de su abdicación en su hijo en 1951.

(Hace 124 años)



1618: En Dahod, actual India, nace Abu Muzaffar Muhiuddin Muhammad Aurangzeb Alamgir, conocido como Aurangzeb, fanático religioso, que será emperador del Imperio mogol entre 1658 y 1707 y estará considerado como el último de los grandes mogoles.

(Hace 407 años)



1500: En Florencia (Italia) viene al mundo Benvenuto Cellini, que será gran escultor, orfebre, escritor y uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano. Elaborará monedas labradas, joyas, floreros y exquisitos adornos. Su autobiografía se convertirá en un valioso testimonio de la época, aunque ciertas partes de la misma serán tachadas de fantasiosas.

(Hace 525 años)



1954: Fallece en Niza (Francia) Henri Matisse, pintor francés y uno de los máximos exponentes del impresionismo.

(Hace 71 años)



1931: Fallece en Montevideo (Uruguay) Juan Zorrilla de San Martín, escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo.

(Hace 94 años)



1639: Muere en Lima, actual Perú, causando una gran conmoción en la ciudad, San Martín de Porres Velásquez, santo peruano y primer santo negro de América, conocido como Fray Escoba. Fue hermano y enfermero de todos, especialmente de los más pobres, a quienes recogía enfermos de las calles. Es patrón universal de la paz.

(Hace 386 años)



644: En cumplimiento de una venganza, un cristiano persa asesina en Medina (Arabia) al califa Omán I, que al principio fue enemigo y más tarde fiel colaborador de Mahoma.

(Hace 1381 años)



361: En la ciudad de Tarso, perteneciente a la región de Cilicia (actual Turquía), fallece, cuando se dirige a las Galias a combatir a su primo Juliano, el que es emperador romano de Oriente desde 337 y de todo el imperio desde 353, Constancio II. Hijo de Constantino el Grande, primer emperador que autorizó el culto Cristiano, durante su reinado luchó implacablemente contra el paganismo y favoreció el arrianismo (doctrina que sostiene que Jesús es hijo de Dios, pero no Dios mismo).

(Hace 1664 años)



La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Leopoldo III de Bélgica en 1901, ya que su reinado estuvo marcado por la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que generó un gran descontento entre sus súbditos y llevó a su abdicación en 1951.