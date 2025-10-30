En esta noticia
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido un cargo adicional para todos los cuentahabientes de México que excedan los límites estipulados en los depósitos de efectivo. Se trata de un impuesto que impacta de forma directa en la economía de los clientes, por lo que se sugiere prestar atención al comunicado oficial.Se notifica a los clientes de las diversas entidades bancarias que, al llevar a cabo este tipo de transacciones sin adherirse a los topes establecidos, deberán abonar un impuesto específico.
El SAT bloqueará cuentas bancarias y retendrá los fondos de quienes se encuentren en esta situación
¿Por qué el SAT impone un impuesto a los cuentahabientes?
En virtud de las normas que rigen al organismo recaudador, el objetivo de establecer un límite en la cantidad de efectivo que se puede depositar en una cuenta está vinculado a la promoción de la transparencia fiscal y a la prevención de posibles irregularidades financieras. En línea con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el SAT tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes. Para ello, dispone de diversos mecanismos destinados a identificar cualquier tipo de inconsistencia en las declaraciones de impuestos.
¿Cuál es el límite de depósitos para evitar el pago de impuestos?
El SAT establece un límite en el monto de efectivo que se puede depositar en una cuenta bancaria. Aquellos que deseen evitar recargos no deben exceder los 15,000 pesos al realizar esta operación.Para evitar sanciones, los clientes de bancos deben prestar especial atención a la cantidad de efectivo que depositan. Si superan este monto, deberán abonar un recargo equivalente al 3% del monto excedente.Un ejemplo de ello es que si una persona deposita 26,000 pesos en un mismo mes, el monto que excede el límite asciende a los 11,000 pesos. Con el gravamen aplicado, el adicional que deberán abonar los cuentahabientes es de 330 pesos.La normativa que rige la entidad tributaria de México se centra exclusivamente en los depósitos, dado que la verificación del origen de esos fondos puede presentar complejidades.Esta medida no se aplica a las transferencias electrónicas, como las que se realizan a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), ya que estos movimientos pueden rastrearse con facilidad.