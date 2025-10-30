El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido un cargo adicional para todos los cuentahabientes de México que excedan los límites estipulados en los depósitos de efectivo. Se trata de un impuesto que impacta de forma directa en la economía de los clientes, por lo que se sugiere prestar atención al comunicado oficial.Se notifica a los clientes de las diversas entidades bancarias que, al llevar a cabo este tipo de transacciones sin adherirse a los topes establecidos, deberán abonar un impuesto específico.

Conoce las obligaciones fiscales del SAT y mantén tu cumplimiento al día para evitar inconvenientes económicos. Checa además las multas por no cumplir con las normativas.

El SAT bloqueará cuentas bancarias y retendrá los fondos de quienes se encuentren en esta situación

¿Por qué el SAT impone un impuesto a los cuentahabientes?

En virtud de las normas que rigen al organismo recaudador, el objetivo de establecer un límite en la cantidad de efectivo que se puede depositar en una cuenta está vinculado a la promoción de la transparencia fiscal y a la prevención de posibles irregularidades financieras. En línea con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el SAT tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes. Para ello, dispone de diversos mecanismos destinados a identificar cualquier tipo de inconsistencia en las declaraciones de impuestos.

¿Cuál es el límite de depósitos para evitar el pago de impuestos?