Entre los trucos que circulan antes de cada viaje, hay uno que llamó la atención de quienes buscan sumar una capa extra de seguridad a su equipaje: colocar cinta adhesiva en el cierre de la maleta. Se trata de un gesto simple, que no requiere comprar elementos costosos ni complicarse con procedimientos extensos.

Esta práctica se volvió popular entre viajeros frecuentes que buscan prevenir aperturas no autorizadas durante los traslados, especialmente en vuelos donde el equipaje pasa por distintas manos antes de llegar a destino. Lejos de tratarse de una moda sin sentido, responde a una lógica puntual vinculada a la seguridad personal.

Qué función cumple la cinta en la maleta

La cinta adhesiva colocada sobre el cierre no actúa como un método de protección física capaz de impedir que alguien abra la maleta si así lo desea. Su verdadera utilidad está en otro lugar: funciona como un indicador de manipulación.

Poner cinta adhesiva en el cierre de la maleta Imagen generada con Gemini IA

Si al recuperar el equipaje la cinta aparece cortada, despegada o dañada, el viajero puede saber que la maleta fue abierta durante el trayecto. De esta manera, el truco no impide una posible apertura, pero sí permite verificar si esto ocurrió.

Por qué algunos viajeros lo adoptaron como hábito

Para quienes viajan con frecuencia, contar con una señal clara de que el equipaje fue tocado resulta útil a la hora de revisar sus pertenencias al llegar a destino. Este simple gesto brinda una forma rápida de detectar irregularidades, sin necesidad de sistemas más complejos.

Además, se trata de un método accesible, que cualquier persona puede aplicar antes de despachar su valija, sin depender de candados adicionales ni accesorios especiales.

Aunque no reemplaza otras medidas de seguridad, la cinta adhesiva se convirtió en un recurso más dentro de la rutina de viaje de muchas personas. Su bajo costo y fácil aplicación explican por qué este truco sigue ganando adeptos entre quienes buscan viajar con mayor tranquilidad.