Repercusiones del sismo del 19 de septiembre de 2017. Foto: archivo

El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Chiapas a las 03.54 horas este lunes, 14 de septiembre de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 126 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 15.0 kilómetros, latitud de 14.014° y una longitud de -93.105°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, cubrirse bajo una mesa resistente, alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; al finalizar, revisar daños y atender información oficial.