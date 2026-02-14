Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 14 de febrero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales. 1895: En la ciudad de Stuttgart, Alemania, nace Max Horkheimer, filósofo y sociólogo alemán que fundará, junto con Theodor Adorno y Jürgen Habermas la denominada Escuela de Frankfurt, corriente de pensamiento neomarxista, crítica frente a la teoría tradicional marxista. (Hace 131 años) 1859: Nace en Galesburg, Illinois (EE.UU.), el ingeniero estadounidense George Washington Gale Ferris Jr., que en 1893 y con motivo de la exposición universal celebrada en Chicago, diseñará la primera noria de atracción moderna, una inmensa construcción de 80 metros de altura y un diámetro de 76 metros, con 36 góndolas de madera. (Hace 167 años) 1766: Nace en Dorking (Reino Unido) Thomas Malthus, economista inglés y padre de la demografía. Será más conocido por su teoría de que el crecimiento de la población, en progresión geométrica, tiende siempre a agotar el suministro de alimentos, por lo que continuamente deberá cuidar los límites de la reproducción. (Hace 260 años) 1779: James Cook, explorador y navegante inglés muere asesinado en el transcurso de una escaramuza con los indígenas de las islas Sandwich (concretamente en la bahía Kealakekua, Hawái). (Hace 247 años) 1571: Fallece en Florencia (Italia) Benvenuto Cellini, ilustre renacentista, escultor Manierista, refinado orfebre y escritor italiano que realizó joyas y adornos con exquisito gusto. (Hace 455 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Max Horkheimer en 1895, ya que fue uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, una corriente de pensamiento neomarxista que criticó la teoría tradicional marxista y tuvo un impacto significativo en la filosofía y la sociología contemporáneas.