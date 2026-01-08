Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 8 de enero.

Estas son las efemérides del 8 de enero

1935: Nace en Tupelo (Mississippi, EE.UU.) Elvis Presley, cantante de rock estadounidense, llamado el "Rey del Rock", e icono de la música popular del siglo XX.

(Hace 91 años)

1742: Nace en Newcastle-under-Lyme (Reino Unido), Philip Astley, considerado el padre del circo moderno al techar en 1770 la arena sobre las que hacía sus exhibiciones en Londres y combinar, conjuntamente en su espectáculo, a jinetes, acróbatas, payasos, animales amaestrados..

(Hace 284 años)

1601: Nace en Belmonte (Zaragoza, España), Baltasar Gracián, que será jesuita, escritor y moralista español, máximo representante del conceptismo junto a Quevedo. Su obra cumbre "El Criticón" estará impregnada del pesimismo barroco y será una radiografía del errático comportamiento del ser humano.

(Hace 425 años)

1996: Fallece en París de cáncer de próstata, François Miterrand, abogado, político y presidente de Francia por el Partido Socialista desde 1981 hasta 1995.

(Hace 30 años)

1896: Muere en París (Francia) Paul Verlaine, poeta francés decisivo, junto al también poeta Rimbaud, para el arranque del simbolismo. En 1884 publicó su primera versión de "Los poetas malditos", aumentada en 1888.

(Hace 130 años)

1713: Muere en Roma el compositor del barroco y violinista italiano Arcángelo Corelli. Su cuerpo descansará en el Panteón, al lado del gran Rafael. Será considerado el representante por excelencia del concerto grosso.

(Hace 313 años)

1642: Fallece en Florencia el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano renacentista Galileo Galilei, considerado "padre de la moderna astronomía". Entre sus logros se cuentan la mejora del telescopio como tal, numerosas observaciones astronómicas, la ley del movimiento uniformemente acelerado y haber sido defensor y seguidor de las ideas de Copérnico.

(Hace 384 años)

1337: En la bella ciudad de Florencia (Italia), fallece el pintor renacentista, escultor y arquitecto italiano del "Trecento", Giotto de Bondone. Fue uno de los primeros en sacudirse las limitaciones del arte y los conceptos medievales y por tanto se le considera uno de los padres del "Renacimiento".

(Hace 689 años)

1324: Fallece en Venecia a los 69 años, Marco Polo, mercader, explorador y aventurero veneciano que, junto con su padre y su tío, viajó a China por la ruta de la seda y permaneció alli durante 17 años. Marco dictó a Rustichello de Pisa las memorias de sus viajes y éste las reflejó en el libro "Los viajes de Marco Polo".

(Hace 702 años)

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Elvis Presley en 1935, ya que se le considera el "Rey del Rock" y un ícono de la música popular del siglo XX, influyendo profundamente en la cultura musical y social de su tiempo.