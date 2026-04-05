Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 5 de abril. 1908: Viene al mundo en Salzburgo (Austria), Herbert von Karajan, que será un destacado director de orquesta austríaco del periodo de la postguerra. Tras la II Guerra Mundial, será vetado hasta 1947 por su vinculación con el régimen nazi. A partir de entonces, estará durante 35 años al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín. (Hace 118 años) 1732: En Grasse, Francia, nace Jean-Honoré Fragonard, pintor francés que cultivará multitud de géneros pictóricos: el retrato, temas históricos, escenas familiares, paisajes, escenas galantes y mitológicas. Tal vez su obra más destacada sea "El columpio". (Hace 294 años) 1588: Nace en Westport (Inglaterra) el filósofo empirista y tratadista político inglés, Thomas Hobbes, célebre por su obra el "Leviathan o la esencia, forma y poderío de un estado religioso y civil", apología del laicismo, en la que presentará al Estado civil desligado por completo de la Iglesia. (Hace 438 años) 1975: Muere en Taipéi, isla de Taiwán, Chiang Kai-shek, militar y estadista chino que gobernó Taiwán de forma autoritaria desde 1949 hasta su muerte, siendo sucedido por su hijo Chiang Ching-kuo. Nunca se resignó a que su exilio fuera definitivo y siempre mantuvo la esperanza de que el comunismo acabara cayendo, para que, bajo su liderazgo, la República de China, reconquistara la República Popular de China. (Hace 51 años) 1964: Fallece en Washington (EE.UU.) el militar norteamericano Douglas MacArthur, condecorado con la Medalla de Honor. Actuó como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el Teatro Suroeste del Pacífico durante la II Guerra Mundial que concluyó con la rendición de Japón y por tanto quedó finalizada esta terrible contienda mundial. Supervisó la ocupación de Japón donde impuso grandes cambios democráticos. Es el militar más condecorado de los Estados Unidos. (Hace 62 años) 1419: En la localidad francesa de Vannes muere el religioso español Vicente Ferrer, perteneciente a la Orden de Santo Domingo, que será canonizado en 1455. Llevó una vida austera y una acción directa con los pobres y necesitados. Vivió con angustia la división de la Iglesia del Cisma de Occidente y recorrió predicando incansablemente durante 30 años el norte de España, el sur de Francia, el norte de Italia y Suiza. (Hace 607 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Herbert von Karajan en 1908, ya que se convirtió en un influyente director de orquesta en la postguerra, liderando la Orquesta Filarmónica de Berlín durante 35 años y dejando una huella significativa en la música clásica.