El dólar canadiense cotiza a 12.69 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 21 de abril de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.15% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.7 pesos y un mínimo de 12.68 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio de 1.27, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.98%. Esta tendencia sugiere una depreciación del Dólar canadiense en el transcurso del año, a pesar de los movimientos recientes en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja en los primeros días, seguida de un aumento significativo que se ha mantenido en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una recuperación en su valor, aunque la inestabilidad inicial podría generar incertidumbre en el mercado. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.93%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.33%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos seis días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía canadiense. El análisis de esta tendencia revela que factores como el crecimiento económico y la estabilidad política pueden estar influyendo en el aumento del Dólar canadiense. Si esta tendencia continúa, podríamos esperar un impacto positivo en las exportaciones y en la inversión extranjera en Canadá. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.