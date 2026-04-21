El euro presenta una cotización de 20.38 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 21 de abril de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.08% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.41 pesos y un mínimo de 20.4 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.12%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.93%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo cuatro aumentos. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.99%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.25%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".