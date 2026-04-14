Claudia Sheinbaum notificó de manera oficial su salida del país del 16 al 19 de abril, con motivo de su participación en un evento internacional en Europa, lo que activó los mecanismos constitucionales correspondientes en el Senado de la República. La mandataria viajará a Barcelona, España, donde asistirá a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, un encuentro que reúne a líderes políticos de distintas partes del mundo. Aunque se trata de una ausencia temporal, la noticia generó interés sobre quién asume las funciones del Poder Ejecutivo durante esos días. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el titular del Poder Ejecutivo se ausenta del territorio nacional por un periodo breve, no se designa a un presidente interino. En este caso, Claudia Sheinbaum continúa siendo la jefa del Poder Ejecutivo, incluso estando fuera del país. Sin embargo, ciertas funciones operativas y de representación pueden recaer en miembros clave del gabinete, quienes garantizan la continuidad administrativa del gobierno. Esto significa que no hay un “reemplazo” formal en el poder, sino una distribución de responsabilidades bajo la coordinación de la propia presidenta. El Senado de la República, encabezado en su Mesa Directiva por Laura Itzel Castillo, recibió el aviso oficial de la salida de la mandataria, tal como lo establecen los artículos 76 y 88. Este procedimiento no implica una autorización, sino una notificación obligatoria que garantiza la transparencia institucional. Además, una vez finalizado el viaje, la presidenta deberá enviar un informe detallando los resultados de su participación en la cumbre. La IV Cumbre en Defensa de la Democracia es un encuentro internacional donde líderes políticos, gobiernos, organizaciones y expertos se reúnen para debatir cómo proteger, fortalecer y promover la democracia frente a distintos desafíos actuales. La participación de Claudia Sheinbaum refuerza la presencia de México en este tipo de foros internacionales y podría derivar en acuerdos políticos o económicos relevantes, cuyos detalles se conocerán tras su regreso al país.