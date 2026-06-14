En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de viaje para México e incorporó el terrorismo entre los factores de riesgo considerados en su sistema de alertas, junto con la delincuencia y los secuestros.

La actualización usa una clasificación específica identificada con la letra “T”, que acompaña la evaluación de seguridad asignada a cada estado mexicano dentro del esquema de advertencias para viajeros estadounidenses.

Entre las entidades que albergarán partidos del Mundial, la Ciudad de México y Nuevo León fueron catalogadas en Nivel 2, que implica ejercer mayor precaución debido a riesgos relacionados con el crimen y la categoría de terrorismo utilizada por Washington. Por su parte, Jalisco recibió una clasificación de Nivel 3, lo que implica reconsiderar el viaje.

EFE

En el caso de Jalisco, el documento señala que se registró enfrentamientos entre grupos criminales en zonas turísticas y que algunos de estos episodios provocaron víctimas entre la población civil.

Qué significa la clasificación “T”

El sistema de alertas del Departamento de Estado contempla tres categorías principales de riesgo:

Crimen (C) Secuestro (K) Terrorismo (T)

En esta última clasificación, el gobierno estadounidense incluye la violencia atribuida a organizaciones criminales que considera una amenaza para la seguridad.

La administración de Donald Trump vinculó esta categoría con diversos cárteles mexicanos, a los que designó como organizaciones terroristas desde el inicio de su mandato. Bajo este enfoque, la etiqueta no necesariamente hace referencia a atentados terroristas convencionales, sino a actos de violencia cometidos por grupos criminales organizados.

Esta interpretación fue cuestionada por el gobierno mexicano, que expresó públicamente su desacuerdo con dicha clasificación.

Recomendaciones para quienes viajen a México

La alerta incluye una serie de medidas preventivas que Estados Unidos aplica a sus funcionarios en territorio mexicano y que recomienda seguir a sus ciudadanos.

Entre ellas destacan:

Evitar desplazamientos entre ciudades durante la noche Utilizar únicamente servicios de transporte autorizados o aplicaciones móviles No abordar taxis en la vía pública, evitar viajar en solitario en zonas aisladas Limitar los trayectos por carretera entre regiones fronterizas y el interior del país

Además, seis estados mexicanos fueron ubicados en el Nivel 4, la categoría más alta de riesgo que implica la recomendación de no viajar. En esta lista aparecen Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas.

Ninguno de ellos será sede de encuentros mundialistas.

El contexto detrás de la actualización

La revisión de la alerta ocurre en un momento de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Días antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió ante el Senado estadounidense sobre el uso creciente de drones por parte de organizaciones criminales mexicanas y señaló que, en el futuro, podrían representar una amenaza para intereses estadounidenses.

Las declaraciones se produjeron en medio de diferencias entre ambos gobiernos por temas de seguridad y justicia, así como tras diversos episodios que generaron intercambios diplomáticos entre Washington y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pese a la actualización de la alerta, la clasificación del Departamento de Estado constituye una evaluación propia del gobierno estadounidense y no representa la postura oficial de la FIFA ni de las autoridades mexicanas respecto al desarrollo del Mundial de 2026.