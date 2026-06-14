Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 15 de junio de 2026 a Santa Benilde de Córdoba y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Benilde de Córdoba (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Benilde de Córdoba?

Santa Benilde de Córdoba fue una mártir cristiana de la ciudad de Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía.

Siendo ya anciana, encontró la muerte durante una persecución desencadenada por los sarracenos.

Es venerada como santa por su testimonio de fe hasta el final, ejemplo de fortaleza y fidelidad en medio de la persecución.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

femenino

entrega por Dios

Santoral del día | Santa Benilde de Córdoba (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 15 de junio de 2026

El 15 de junio de 2026, la Iglesia católica recuerda a varios santos cuya vida y legado han dejado huella en la historia del cristianismo. Entre ellos se destacan a San Esiquio de Dorostoro y San Vito de Lucania, ambos del siglo IV, conocidos por su valentía y dedicación a la fe durante tiempos difíciles.

Asimismo, se celebran a otros santos como San Abrahán de Arvernia del siglo V y San Landelino del siglo VII, quienes también son admirados por su servicio a la comunidad y su compromiso con la difusión del mensaje cristiano. Estos santos han sido fuente de inspiración para generaciones de creyentes.

El 15 de junio también es una fecha para honrar a figuras como Santa Bárbara Cui Lianzhi del siglo XX y el Beato Luis María Palazzolo del siglo XIX, quienes han dedicado sus vidas a la educación y el bienestar de los demás. La conmemoración de estos santos refleja la diversidad de la tradición cristiana a lo largo de los siglos.

La oración para Santa Benilde de Córdoba:

Lo siento, no dispongo del texto de la oración a Santa Benilde de Córdoba.