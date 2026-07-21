Documentos alternativos al pasaporte: en qué casos se aceptan para ingresar a Estados Unidos, México y Canadá.

No todos los viajes internacionales exigen necesariamente la libreta de pasaporte. En determinados cruces terrestres o marítimos, Estados Unidos, Canadá y México reconocen otros documentos de viaje o de identidad, pero su aceptación depende de la nacionalidad del viajero, el país de destino y el medio de transporte.

El uso de estas alternativas no significa que el pasaporte haya dejado de ser el documento habitual para los viajes internacionales. Algunas credenciales pueden utilizarse únicamente en fronteras terrestres o marítimas específicas y no son válidas para viajar por avión.

Por ese motivo, antes de planificar un viaje, es necesario verificar los requisitos aplicables a la nacionalidad del viajero, el destino y el tipo de cruce. Un documento que es válido para una frontera terrestre puede no ser suficiente para abordar un vuelo internacional.

Qué documento acepta Estados Unidos en lugar de la libreta de pasaporte

En el caso de Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses pueden utilizar la Passport Card para ingresar o regresar a Estados Unidos desde Canadá, México, Bermudas y determinados destinos del Caribe por vía terrestre o marítima. La tarjeta es una credencial oficial que acredita la ciudadanía y la identidad estadounidense.

Sin embargo, la Passport Card no es válida para viajes internacionales por vía aérea. Los ciudadanos estadounidenses que viajen en avión a otro país necesitan utilizar la libreta de pasaporte, de acuerdo con las reglas del Departamento de Estado.

Qué alternativas existen para ingresar a Canadá y México

Para ingresar a Canadá por tierra o por agua, los ciudadanos estadounidenses pueden presentar determinados documentos que acrediten su identidad y ciudadanía. Canadá recomienda llevar un pasaporte válido, pero señala que quienes no tengan uno y no viajen por vía aérea pueden utilizar otros documentos aceptados que demuestren su nombre completo, fecha de nacimiento y ciudadanía. Entre los documentos reconocidos dentro del esquema fronterizo norteamericano se encuentran determinadas tarjetas de viajero y documentos de identidad autorizados.

os ciudadanos estadounidenses pueden utilizar la Passport Card para ingresar o regresar a Estados Unidos desde Canadá, México, Bermudas y determinados destinos del Caribe por vía terrestre o marítima. ChatGPT

En México, la Passport Card estadounidense puede utilizarse en determinados cruces fronterizos terrestres. El Instituto Nacional de Migración reconoce expresamente la tarjeta pasaporte como documento válido para ciertos ingresos por tierra y establece que debe encontrarse vigente.

La Passport Card no puede utilizarse para realizar viajes internacionales por vía aérea ni, según las condiciones establecidas por el INM para este documento, para viajar desde la zona fronteriza hacia el interior de México. Para un viaje aéreo a México, los ciudadanos estadounidenses deben utilizar la libreta de pasaporte.

Una licencia de conducir convencional, incluso si cumple con los estándares de identificación establecidos en Estados Unidos, no sustituye por sí sola al pasaporte para un viaje internacional. Los documentos reconocidos para los cruces fronterizos dependen de las reglas específicas de cada país y del tipo de frontera.

Qué documentos pueden utilizarse en determinados cruces sin la libreta de pasaporte

Según la nacionalidad, el destino y el medio de transporte, existen algunas alternativas para determinados cruces fronterizos:

Passport Card: permite a ciudadanos estadounidenses ingresar o regresar a Estados Unidos desde México, Canadá, Bermudas y determinados destinos del Caribe por tierra o mar . No es válida para viajes internacionales por vía aérea.

Enhanced Driver’s License: determinadas licencias de conducir mejoradas emitidas por jurisdicciones autorizadas pueden utilizarse como documentos compatibles con la Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI) para ciertos cruces terrestres y marítimos. No son un sustituto general del pasaporte para vuelos internacionales.

NEXUS: la tarjeta NEXUS es un documento para viajeros previamente autorizados que puede utilizarse en determinados cruces fronterizos entre Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con las condiciones del programa.

La libreta de pasaporte continúa siendo el documento de referencia para los viajes internacionales, especialmente cuando se realizan por vía aérea. Las excepciones para determinados cruces terrestres o marítimos no constituyen una autorización general para viajar sin pasaporte.