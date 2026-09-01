Confirman feriado el 16 de septiembre: decretan día de descanso obligatorio en todo el país

El calendario escolar SEP 2026-2027 contempla los días en los que no habrá clases, como los feriados a nivel nacional. Se aproxima un día de descanso obligatorio que beneficiará a estudiantes y trabajadores de México.

El Gobierno confirmó que el 16 de septiembre de 2026 no habrá clases debido a la suspensión de los puestos docentes permanentes en el calendario oficial.

Confirman feriado el 16 de septiembre: decretan día de descanso obligatorio para estudiantes y trabajadores Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué dice el calendario escolar de SEP en septiembre?

El ciclo escolar 2026-2027 tendrá una duración de 185 días para los niveles preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas integradas al Sistema Nacional de Educación. El calendario incluye diferentes periodos de suspensión, sesiones del Consejo de Educación Técnica y periodos de retiro.

En septiembre, la fecha que la SEP establece específicamente como fecha de suspensión del personal docente es el 16 de septiembre , por lo que las familias deben tener en cuenta esta fecha al organizar sus actividades.

Calendario escolar 2026-2027 SEP

16 de septiembre de 2026: suspensión del personal docente.

25 de septiembre de 2026: primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

31 de agosto de 2026: inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027.

Estas son las próximas clases

Después de septiembre, el calendario estabiliza nuevas suspensiones de la actividad docente durante el ciclo escolar. Entre el 2 y el 16 de noviembre, habrá otros eventos oficiales durante 2027.

El primer período de cierre escolar será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de diciembre de 2027 , por lo que las actividades escolares se reanudarán el 7 de diciembre. El segundo cierre será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027 .

Importante: según el calendario que compartió, no es correcto señalar que el 15 y el 16 de septiembre serán dos días consecutivos de cierre obligatorio . Para una nota periódica, el título debería ser: “Oficial y confirmado | No hay clases hasta el 16 de septiembre: el SEP decreta la suspensión de la actividad preescolar”.