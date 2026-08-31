SEP suspende las clases | Anunciaron un megapuente de cuatro días de descanso para todos estos alumnos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una excelente noticia dentro del calendario escolar: la suspensión oficial de clases presenciales que dará paso a un esperado megapuente de cuatro días de descanso consecutivo. Esta medida beneficiará a miles de estudiantes en todo el país, permitiéndoles disfrutar de una prolongada pausa en sus actividades académicas habituales.

Aunque la noticia ha generado gran expectativa entre las familias mexicanas, es fundamental conocer cómo se estructura este receso, las razones detrás de la suspensión docente y quiénes son los alumnos contemplados formalmente en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

SEP suspende las clases | Anunciaron un megapuente de cuatro días de descanso para todos estos alumnos SEP México

¿Qué días abarca el megapuente de cuatro días de descanso y por qué no hay clases?

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la suspensión de actividades lectivas se extenderá a lo largo de cuatro jornadas continuas:

Viernes 30 de octubre : suspensión de clases presenciales para alumnos por reunión administrativa.

Sábado 31 de octubre : fin de semana regular.

Domingo 1 de noviembre : fin de semana regular.

Lunes 2 de noviembre: suspensión oficial de labores docentes por la festividad del Día de Muertos.

Las actividades escolares se reanudarán de manera habitual el martes 3 de noviembre.

¿Por qué la SEP suspende las clases en esta fecha?

La suspensión de clases y la creación de este periodo de descanso responden a la combinación de dos eventos clave fijados en el Boletín Oficial de Educación Básica de la SEP y el calendario escolar vigente:

Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) : el viernes 30 de octubre está reservado exclusivamente para que personal docente y directivos realicen sesiones de planeación y evaluación de estrategias pedagógicas. Durante esta jornada de trabajo del magisterio, los estudiantes no asisten a las aulas.

Conmemoración del Día de Muertos: el lunes 2 de noviembre está catalogado en el calendario escolar oficial como un día de suspensión de labores docentes en todo el Sistema Educativo Nacional.

SEP suspende las clases | Anunciaron un megapuente de cuatro días de descanso para todos estos alumnos SEP México

¿A quiénes afecta este descanso escolar de la SEP?

Según los lineamientos del organismo que encabeza Mario Delgado Carrillo, esta medida aplica directamente para los siguientes grupos:

Estudiantes de Educación Básica : alumnos matriculados en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todas las escuelas públicas del país.

Escuelas privadas: estudiantes pertenecientes a instituciones privadas que cuentan con validez oficial e incorporadas a la SEP.

Por otro lado, los estudiantes de Educación Media Superior y Superior (como UNAM, IPN o UAM) se rigen por sus propios calendarios institucionales autónomos.

Qué días no habrá clases en el ciclo escolar 2026/27

De acuerdo con el Calendario Escolar Oficial para educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del ciclo escolar 2026-2027, los días en que no habrá clases para los alumnos se dividen en días festivos/suspensiones oficiales, sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), días de descarga administrativa/registro de calificaciones y periodos vacacionales.

Días de suspensión de labores docentes (días festivos/oficiales)

Miércoles 16 de septiembre de 2026: Día de la Independencia de México.

Lunes 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos.

Lunes 16 de noviembre de 2026: Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (en sustitución del 20 de noviembre).

Miércoles 6 de enero de 2027: Día de Reyes.

Lunes 1 de febrero de 2027: Conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 (en sustitución del 5 de febrero).

Lunes 15 de marzo de 2027: Conmemoración del natalicio de Benito Juárez (en sustitución del 21 de marzo).

Miércoles 5 de mayo de 2027: Aniversario de la Batalla de Puebla.

Sesiones Ordinarias del Consejo Técnico Escolar (viernes sin clases)

Durante las sesiones del CTE, las actividades lectivas se suspenden únicamente para los estudiantes:

Viernes 25 de septiembre de 2026

Viernes 30 de octubre de 2026

Viernes 27 de noviembre de 2026

Viernes 29 de enero de 2027

Viernes 26 de febrero de 2027

Viernes 30 de abril de 2027

Viernes 28 de mayo de 2027

Viernes 25 de junio de 2027

Registro de Calificaciones / Descarga Administrativa

Días en que los docentes realizan el registro evaluativo y no se imparten clases ordinarias:

Viernes 13 de noviembre de 2026

Viernes 5 de marzo de 2027

Viernes 2 de julio de 2027

Periodos vacacionales