La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado un precedente significativo al permitir que las cuentas de Afore de los pensionados sean embargadas en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pensión alimenticia.

La Primera Sala, en su resolución unánime sobre el amparo en revisión 652/2024, destacó que “la inembargabilidad de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez no es absoluta”. La medida se aplicará únicamente a quienes estén desempleados y carezcan de otros bienes para responder legalmente.

El fallo aclara que los fondos destinados al retiro no están protegidos constitucionalmente ante demandas de pensión alimenticia para menores. Según el dictamen, los fondos solo podrán ser embargados hasta el monto que el trabajador podría disponer voluntariamente en caso de desempleo. “Debe prevalecer el interés superior del menor sobre el derecho patrimonial del trabajador”, enfatizó el comunicado oficial.

Cuentas de ahorro susceptibles a embargo: ¿cuáles son y en qué situaciones?

La medida aplica únicamente cuando el deudor carece de otros bienes embargables y se comprobó su desempleo.

La Corte Suprema aclaró que los embargos sobre las cuentas de Afore se llevarán a cabo únicamente en la proporción que la legislación establece, permitiendo a los trabajadores desempleados acceder a sus fondos.

Esto se traduce en un monto menor entre 75 días del salario básico de los últimos cinco años o el 10% del saldo de la subcuenta.

¿Qué posición adoptó la Corte Suprema en relación con la primacía del interés infantil?

El fallo resalta que el bienestar de los menores prevalece, a pesar de que los recursos de retiro están destinados a salvaguardar el futuro de los trabajadores. “Pensar lo contrario implicaría que el Estado incumpla con su deber de velar por el interés superior de la infancia”, señala la resolución.

Asimismo, advierte que impedir el embargo equivaldría a dejar al progenitor la decisión sobre el cumplimiento de suobligación alimentaria, lo cual es considerado inadmisible. Por ello, la Corte Suprema busca equilibrar derechos fundamentales, otorgando prioridad a la protección de niñas, niños y adolescentes.

Procedimiento judicial previo al embargo

Antes de autorizar un embargo, los jueces deberán verificar que el deudor se encuentra desempleado y carece de ingresos o bienes adicionales. En última instancia, si no existen otros recursos disponibles, podrá afectarse la subcuenta de retiro, pero únicamente “por el equivalente a los recursos que el trabajador podría disponer voluntariamente”. Posteriormente, podrán embargar primero las aportaciones voluntarias que excedan veinte veces el salario mínimo anual, antes de afectar los fondos de retiro.