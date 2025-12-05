En esta noticia Vapeadores vs. calentadores de tabaco

En plena temporada cuando las cámaras y organismos empresariales presionan para que no se les aumenten los impuestos, hay un sector que quiere que los regulen y les cobren más impuestos: los vapeadores.

Mientras se vota la ley de ingresos federales para 2026, de regularse estos dispositivos, se estaría hablando de cerca de u$s 100 millones de recaudación al año, junto con otros productos de tabaco, según un estudio del Colegio de México.

Organismo de consumidores busca la regulación en México Baliuk Oleg

En entrevista con El Cronista, Alberto Gómez, director de políticas de la World Vapers’ Alliance, reduce la situación actual respecto de los vapeadores a dos hechos:

Los adultos ya fumadores, si quieren dejar de consumir tabaco por el medio de la combustión, se ven obligados a buscar productos en el mercado negro. Y éstos no han pasado ningún control de calidad. Y los menores de edad, quienes, debido a la disponibilidad en el mercado negro, los pueden adquirir sin ningún problema, pues obviamente no verifican edad ni cumplen con ninguna restricción.

Así, la organización busca que la discusión en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, en materia de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, considere la regulación.

Cabe recordar que los vapeadores son dispositivos electrónicos que generan vapor a partir de un líquido que los usuarios pueden cambiar a placer. Este líquido suele contener tabaco, aunque es común que se cambie por cualquier otra sustancia.

Lo que busca la World Vapers’ Alliance, dice, es la regulación para asegurar el consumo de productos exclusivamente permitidos, como el tabaco.

“La mayoría de los dispositivos, y sus líquidos, provienen de China. Entran de contrabando al país y tienen una calidad muy baja, en muchos casos, pues no han pasado ningún tipo de control de seguridad sanitaria.”

No se sabe exactamente qué contienen Alberto Gómez, director de políticas de la World Vapers’ Alliance

En cambio, los que actualmente se encuentran en el mercado formal, como el caso de IQOS, se les inserta un cartucho de tabaco (similar a un cigarrillo) y éste se calienta mediante una resistencia generando un aerosol, sin provocar humo.

“El mercado no para porque hay demanda (de los vapeadores) y una posibilidad de importarlo ilegalmente, pues la gente lo sigue consumiendo. El estado mexicano no tiene las capacidades como casi ningún estado de parar ese comercio ilegal”, señaló el director de políticas públicas de la World Vapers’ Alliance.

Este organismo dice ser independiente de los grandes corporativos y actualmente está financiado en parte por el Consumer Choice Center.