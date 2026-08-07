El Ministro Hugo Aguilar Ortiz es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el Congreso de Jalisco deberá eliminar de su legislación la figura de la adopción simple, al considerar que este modelo es incompatible con el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia bajo vínculos filiales plenos y permanentes. El Pleno resolvió que el Congreso local incurrió en una omisión legislativa al mantener referencias a esta figura en su legislación procesal.

El fallo del Amparo en Revisión 120/2026 de la Suprema Corte establece que Jalisco deberá armonizar sus normas a más tardar al concluir el siguiente periodo ordinario de sesiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recordó que la legislación nacional establece desde 2019 un modelo de adopción plena e irrevocable, pues la adopción simple, al generar vínculos únicamente entre adoptante y adoptado, “resulta incompatible con el interés superior de la niñez” .

Amparo en Revisión 120/2026 Resuelto por el Pleno de la SCJN el 6 de agosto de 2026. SCJN

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre la adopción simple en Jalisco?

La resolución deriva del Amparo en Revisión 120/2026, promovido por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) contra la omisión del Congreso de Jalisco de adecuar completamente su legislación al modelo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Aunque el Congreso de Jalisco ya había eliminado la adopción simple de su Código Civil, la SCJN detectó que la figura todavía aparece en los artículos 1027 y 1029 del Código de Procedimientos Civiles del estado. Por ello, determinó que persiste la obligación de eliminar cualquier referencia a este modelo de adopción.

El Pleno también señaló que la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no dejó sin efecto el deber de armonización del Congreso estatal. Mientras las disposiciones locales continúen vigentes, Jalisco debe adecuarlas al marco constitucional y convencional de protección de los derechos de la niñez.

Amparo en Revisión 120/2026 Resuelto por el Pleno de la SCJN el 6 de agosto de 2026. SCJN

La SCJN pone fin a la adopción simple en Jalisco: esto cambiará para niñas, niños y adolescentes

Con esta resolución, el Congreso de Jalisco deberá eliminar de su legislación procesal toda referencia a la adopción simple y armonizar sus normas con el modelo de adopción plena e irrevocable reconocido por la legislación general desde 2019.

La decisión no significa que la Corte haya anulado de manera automática adopciones realizadas anteriormente, sino que ordena corregir la legislación vigente.

El cambio busca que la adopción garantice vínculos filiales plenos, permanentes y en condiciones de igualdad, además de estabilidad y seguridad jurídica para niñas, niños y adolescentes. La SCJN sostuvo que el modelo de adopción plena es el que permite proteger de manera integral su derecho a vivir en familia y responde al principio del interés superior de la niñez.