Este 13 de marzo el programa Hoy No Circula funcionará con normalidad, por lo que solo algunos vehículos deberán suspender su circulación según sus características. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Fase I de Contingencia Ambiental por contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que las restricciones se aplicarán de manera habitual. Entre las 05 y 22 deberán dejar de circular los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y que cuenten con holograma 1 o 2. Una vez pasado ese horario, estos vehículos podrán transitar nuevamente sin restricciones. No tendrán limitaciones para circular los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, el transporte público, vehículos de emergencia y los automóviles de personas con discapacidad, tanto en la capital como en el Edomex. La CAMe informó que la calidad del aire en la Ciudad de México se mantiene en niveles aceptables, con riesgo moderado, debido a la presencia de contaminantes PM2.Entre las estaciones con mejores condiciones se encuentran Tlalnepantla, Iztapalapa y Pedregal. En el Estado de México, las zonas que reportaron buena calidad del aire fueron Acatlán, Atizapán, Cuautitlán, La Presa, Los Laureles, San Agustín, Tlalpan, Tultitlán, Villa de las Flores y Xalostoc. El programa se organiza mediante un calendario basado en el último dígito de la placa y el color del engomado: Con este esquema, algunos vehículos deben suspender su circulación al menos una vez al mes, con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. Quienes incumplan el programa o cuyos vehículos emitan humo contaminante pueden recibir una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según lo establecido en el Reglamento de Tránsito. Actualmente, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las sanciones pueden ir aproximadamente de 2,346.20 a 3,519.30 pesos.