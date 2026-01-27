En esta noticia También habrá nuevos lanzamientos

Con todo y un incremento de aranceles a los autos chinos, las empresas de ese país no piensan retirar el pie del acelerador para comerse al mercado mexicano, que tiene un volumen superior a un millón de unidades nuevas al año.

El año pasado, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el arancel aplicado a los autos provenientes de China pasaría de 30% a 50% este año, la tarifa máxima que permite la Organización Mundial de Comercio, pues desde la perspectiva del funcionario, los autos chinos son baratos hasta en China.

El mercado mexicano ha recibido una oleada superior a 20 marcas, entre las que destacan nombres como MG Motors, la líder indiscutible en ventas en México, con más de 40 mil unidades vendidas en 2025, JAC, Changan, Geely o la empresa especializada en autos eléctricos, BYD.

A las empresas asiáticas no les espanta el aumento de los aranceles.

De acuerdo con Óscar Hernández Díaz, product Training Manager de BYD México, la empresa seguirá ofreciendo un producto con precio competitivo y la mejor tecnología.

“Lo que queremos es que el usuario siga disfrutando de la mejor tecnología de un vehículo que es mucho más eficiente, con un mejor desempeño mucho más seguro con el precio competitivo que hemos venido manejando”, aseguró en entrevista con El Cronista.

Aunque no pudo garantizar que los precios de BYD no vayan a subir como consecuencia de los aranceles, mencionó que hasta el momento de la entrevista, todos los precios de venta al público se mantenían sin cambios.

Actualmente, dijo, la oferta de BYD se compone de 11 modelos, y aunque no precisó cuántas variantes nuevas se presentarían este año, comentó que la empresa todavía tiene pendiente atender algunos segmentos, por lo que podrían “incluir un par de modelos más” al portafolio.

“Uno de los mercados principales donde ha puesto su foco BYD es México, el mercado donde más estamos teniendo crecimiento, seguido de Brasil y algunos países de Europa. Pero la apuesta principal es justamente aquí en México”, aseguró.

Por su parte, Vania Terrones, gerente de Vehículos Eléctricos de JAC, mencionó que a la empresa no le afectarán los aranceles impuestos por la Secretaría de Economía, debido a que cuentan con una planta de ensamblaje en el país, en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

“En esta planta de ensamblaje todos los vehículos que comercializamos aquí desde un vehículo E 10X, que es nuestro vehículo eléctrico más pequeño, un tractocamión, los ensamblamos aquí en el país. Nosotros estamos preparados desde hace mucho tiempo y siempre la idea fue invertir en el país”, aseguró.

La representante comentó que justamente la producción en México le da una ventaja, pues la empresa no tendría que pagar el arancel.

Por ello, la empresa espera rebasar las 24 mil unidades que colocaron durante el año pasado en el país, a través de 14 modelos diferentes.

También habrá nuevos lanzamientos

Marcas como Geely y JETOUR SOUEAST tienen planeado traer nuevos modelos al país este mismo año.

Por una parte, Geely anunció la llegada de un nuevo modelo eléctrico a México, y aunque no precisó el nombre del modelo, aseguró que es un auto con gran éxito en China y en el mercado global.

Algunos especialistas en el sector automotriz especulan que se trata del Geely Geome Xingyuan, el auto eléctrico más vendido en China, ligeramente más grande que el Dolphin Mini de BYD, y con un precio menor a u$s 10,000 en el país asiático.

“La llegada de esta nueva propuesta eléctrica a México responde al crecimiento que actualmente vive la marca en el país. Durante 2025, Geely comercializó 22,258 unidades, lo que representó un crecimiento anual de 237.4%, impulsado principalmente por la demanda de sus modelos electrificados y una estrategia en modelos híbridos o de combustión interna con gran tecnología, eficiencia y valor para el consumidor”, señaló la empresa en un comunicado enviado a principios de este año.

Por su parte, JETOUR SOUEAST anunció que a mediados de 2026 llegará a México la G700, una SUV de lujo eléctrica que busca impulsar la presencia de la marca en el país.