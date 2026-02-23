Más de una tercera parte de los mexicanos que quiere comprar un auto se decantará por una opción amigable con el medio ambiente, donde los autos híbridos tienen la mayor parte de la preferencia, aunque los eléctricos cada vez ganan más terreno, de acuerdo con una investigación desarrollada por Deloitte. De acuerdo con el “Estudio del Consumidor Automotriz 2026”, la demanda mundial de Vehículos Eléctricos parece desigual entre las diversas regiones, pero el interés en los autos híbridos se fortalece a medida que los consumidores balancean su capacidad adquisitiva para comprar un auto eléctrico. El estudio abunda que si bien 62% de las personas prefieren autos de gasolina, los autos eléctricos enchufables se mantienen estancados, debido a las continuas preocupaciones de falta de infraestructura de carga, costo y seguridad; sin embargo, la tendencia a la electromovilidad continua. Entre los mexicanos que elegirían un auto eléctrico, destacan dos factores principales de preferencia, como el costo del combustible, con 54% de las menciones. Un auto promedio en México tiene una capacidad de 40 litros de gasolina, que ofrece un rendimiento de aproximadamente 640 kilómetros. Al considerar un precio promedio en México de MXN $24 pesos por litro de gasolina Magna, cada tanque lleno cuesta MXN $960. Mientras tanto, una carga para un auto compacto de cero a 100% de electricidad, tiene un costo promedio de MXN $250 para un BYD Dolphin, mientras que para un Tesla es de MXN $370 pesos, de acuerdo con datos de Fazt. Al considerar que un Dolphin Mini requiere aproximadamente para equiparar el rendimiento de un tanque de gasolina, el costo estimado sería de MXN $500, un ahorro de 48%. Mientras tanto, el estudio de Deloitte señala que 44% de los mexicanos que quieren comprar un auto eléctrico, lo cargarían fuera de casa, lo que resalta la urgencia de mejorar la red pública de carga. Añade que la preocupación por el medio ambiente es el segundo factor más mencionado para elegir una unidad sin emisiones, con 45% de las menciones en la encuesta. Por otra parte, el estudio refiere que la lealtad hacia las marcas ya no es igual, pues en México, Argentina y Estados Unidos, existe una mayor intención de cambio de marca. En este sentido, las marcas deben competir por un mayor foco de calidad, rendimiento y valor del producto. Mientras tanto, los usuarios japoneses son de las pocas nacionalidades que mantienen una preferencia importante por vehículos nacionales.