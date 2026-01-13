La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que a partir de ahora los estudiantes de bachillerato enfrentarán un nuevo plan de estudios con siete materias completamente renovadas.

Los cambios buscan equipar a los jóvenes con herramientas del siglo XXI, desde cultura digital hasta pensamiento filosófico, preparándolos mejor para la universidad y el mundo laboral.

La SEP elimina la estructura tradicional del bachillerato y apuesta por materias centradas en el pensamiento crítico, la cultura digital y la formación integral de los estudiantes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Adiós a las materias tradicionales: estas son las 7 nuevas asignaturas que estudiarán los bachilleres

El Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026 marca el fin de la estructura tradicional de materias y da paso a un enfoque completamente renovado.

Las nuevas asignaturas que formarán parte del plan de estudios son: Lengua y comunicación, Pensamiento matemático, Ciencias naturales, experimentales y tecnología, Cultura digital, Ciencias sociales, Conciencia histórica, y Pensamiento filosófico y humanidades.

Este cambio representa mucho más que un simple ajuste de nombres. La inclusión de “cultura digital” como materia obligatoria reconoce la importancia de formar ciudadanos competentes en el mundo tecnológico actual, mientras que “conciencia histórica” y “pensamiento filosófico y humanidades” buscan desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes.

Además, en diciembre se presentaron 15 nuevas carreras técnicas donde los jóvenes podrán graduarse como expertos en inteligencia artificial y semiconductores, áreas clave para el desarrollo tecnológico del país.

Con 140,000 nuevos lugares y la apertura de planteles en todo el país, el Gobierno impulsa la mayor expansión del nivel medio superior en décadas. Fuente: Shutterstock.

140,000 nuevos lugares y 20 planteles: la mayor expansión del bachillerato en décadas

La transformación educativa viene acompañada de una inversión masiva en infraestructura. La SEP trabaja en la apertura de al menos 20 planteles completamente nuevos distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Playa del Carmen, pasando por ciudades como Hermosillo, Acapulco, Cholula y zonas de la Ciudad de México como Tlalpan.